"È stato l'inferno". Il racconto choc del pedone dopo l'incidente sulla Colombo

Il 54enne che ieri ha investito a bordo di una Ford Fiesta i due turisti irlandesi sulla via Colombo, a Roma, è risultato positivo al test antidroga a cui è stato sottoposto presso l'ospedale Sant'Eugenio. Le analisi effettuate, per il momento, non riportano il quantitativo di sostanze presente nell'organismo dell'automobilista e questo sarà possibile saperlo con delle eventuali analisi di secondo livello predisposte dell'Autorità giudiziaria. Non è dato sapere se, al momento dell'impatto, l'uomo fosse sotto l'effetto degli stupefacenti. La Polizia Locale del gruppo X mare è al lavoro, insieme ai colleghi del IX gruppo Eur, per ricostruire la dinamica dell'episodio dopo che ieri avevano già chiuso la via al traffico. Certamente gli interrogativi intorno all'origine dell'incidente sono ancora tanti.

Secondo le prime testimonianze, Mary Martina O'Reilly e Paul O'Reilly - questi i nomi dei due turisti di nazionalità irlandese - avrebbero attraversato col semaforo rosso per salire sull'autobus 709 che in quel momento stava per raggiungere la fermata. C'è anche chi sostiene che il pilota, invece, stesse viaggiando ad alta velocità e che fosse passato quando il semaforo era ancora arancione, se non addirittura verde. Il Messaggero dà voce alla testimonianza di un 23enne che ha assistito alla scena: "Ho visto la Ford scartarmi e superarmi poi davanti ai miei occhi si è scatenato l’inferno: quelle due persone sono volate in aria come birilli. È stato terribile, uno choc che continuo a rivivere". "Il semaforo era verde per noi - precisa -, ho visto la coppia che iniziava ad attraversare e accelerare il passo nel tratto finale. Erano a metà della carreggiata quando la Fiesta li ha travolti. La macchina viaggiava di certo a velocità sostenuta perché mi aveva appena superato, la strada davanti a noi era libera e il semaforo per noi, appunto, verde".