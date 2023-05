Incubo a Latina: 16enne rapita e violentata mentre era col fidanzatino

Nuovo caso di violenza per le strade. Una ragazzina di soli 16 anni è stata rapita e violentata da uno sconosciuto mentre si trovava nella zona di Latina Scalo. I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio dello scorso mercoledì.

La fuga verso la minicar e il rapimento

Protagonista della vicenda una giovane coppia di ragazzi di 16 anni. I due minorenni di Latina avevano raggiunto l'area antistante la ferrovia per starsene da soli, non si sa se per cercare un po' di intimità o per compiere qualche bravata. La zona prescelta, tuttavia, non era delle migliori, dal momento che chi è del posto sa che si tratta di un luogo frequentato da spacciatori e senza tetto.

Scesi dalla minicar, i due ragazzini si sono addentrati in un sito industriale abbandonato, ed è proprio lì che si sono imbattuti nel loro aggressore. Lo sconosciuto, un uomo di cui le autorità non sanno ancora molto, ha avvicinato i minorenni, mostrandosi subito molto aggressivo nei loro confronti.

La situazione è degenerata e, sentendosi in pericolo, i due hanno abbandonato di corsa l'edificio, tornando al loro veicolo. Purtroppo il soggetto li ha inseguiti fino lì, scontrandosi come prima cosa con il ragazzo, che ha perso i sensi dopo aver incassato un violento pugno al viso.

La sparizione

Ripresosi dal forte colpo, il 16enne si è subito reso conto di trovarsi da solo. La minicar era sparita, così come la sua fidanzatina. Dolorante e sotto choc, il minorenne ha quindi contattato le forze dell'ordine (per fortuna aveva ancora con sé lo smartphone).

Sul posto si sono precipitati gli agenti della Squadra Volante della questura di Latina, che hanno poi provveduto a dare l'allarme ai colleghi. In poco tempo si è attivata tutta la macchina dei soccorsi, il cui obiettivo principale è stato naturalmente quello di rintracciare la 16enne scomparsa.

Sono stati momenti di pura angoscia per le famiglie, e per gli stessi agenti di polizia. Ogni pattuglia disponibile è stata impegnata nella disperata ricerca, andata avanti tutta la notte. L'incubo è finito diverse ore dopo, ossia giovedì mattina, quando è arrivata una telefonata che ha confermato il ritrovamento della ragazzina.

La minorenne è stata trovata da sola, in una strada di campagna. Sporca, sotto choc e in lacrime, è stata immediatamente tratta in salvo dagli agenti. Non è stato facile per lei raccontare quanto le era accaduto. Con voce rotta dal pianto, è riuscita a dire ai poliziotti di essere stata portata via con la forza dal suo aggressore e trascinata in una sorta di rifugio, dove è stata violentata. L'uomo l'ha minacciata: se si fosse ribellata, le avrebbe fatto del male.

Le indagini

Al momento si sa poco di come stanno procedendo le indagini. Gli elementi sono scarni, e gli inquirenti, in ogni caso, mantengono un doveroso silenzio per non intaccare l'attività investigativa. Sono ore fondamentali per le ricerche del responsabile.

Si sospetta possa trattarsi di un senza fissa dimora, ma non ci sono indizi circa la sua nazionalità. Mentre gli uomini in divisa pattugliano il territorio, la 16enne è ora seguita dalla famiglia e dal personale medico.

Subito dopo il ritrovamento, è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti, dove è stato attivato il protocollo previsto per le vittime di violenza sessuale.