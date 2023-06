"Indirizzate la rabbia contro il centrodestra". L'invito-choc della dem

Avrebbe invitato la cittadinanza ad indirizzare la rabbia nei confronti dell'amministrazione comunale di centrodestra, attaccando quindi il sindaco e la giunta in un momento in cui le energie collettive sono tese a rimettere in piedi un territorio messo in ginocchio dall'alluvione. E per questo motivo Elisa Massa, consigliera comunale del PD a Forlì nonché vice-presidente del consiglio forlivese, è finita nell'occhio del ciclone. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, a innescare la polemica sarebbe stato un commento pubblicato sui social network dalla stessa consigliera "dem" nelle scorse ore, in risposta ad una cittadina che chiedeva di velocizzare le operazioni di pulizia e manutenzione delle reti fognarie e di rimozione dei rifiuti lasciati dagli eventi atmosferici. L'utente auspicava poi che i lavori attualmente in corso finissero al più presto, sollecitando un ulteriore impegno da parte dei volontari. E a quel punto, Massa avrebbe difeso questi ultimi, dando piuttosto la colpa dei danni al primo cittadino Gian Luca Zattini e agli assessori ed invitando gli altri a fare altrettanto.

"Indirizzi la sua giusta rabbia nei confronti dell'amministrazione comunale", ha replicato all'utente . Un'uscita che il centrodestra ha reputato inopportuna e strumentale. E in una nota diffusa dal Comune e pubblicata dai media locali, l'amministrazione non le ha mandate a dire. "La consigliera del Partito Democratico non solo non cerca di placare gli animi con toni concilianti, ma incita alla rabbia, indirizza l’interlocutore con proposito e rancore verso l’amministrazione comunale - si legge nel comunicato riportato dal quotidiano Il Resto del Carlino - tanto per fare, tanto per colpire la macchina dell’emergenza e ricevere qualche virtuoso applauso. Tutto ciò che un uomo o una donna dello Stato non dovrebbe fare o essere in situazioni come questa, di grande sforzo, stanchezza e frustrazione. Con l’aggravante di rivestire il delicato e imparziale ruolo di vicepresidente del consiglio comunale".