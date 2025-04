Ingerisce del gel disgorgante da un bicchierino incustodito. Grave bimbo di 18 mesi

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha ingerito in modo accidentale del liquido disgorgante in gel da un bicchierino lasciato incustodito, riportando delle gravi conseguenze: la vittima, un bimbo di soli 18 mesi, si trova tuttora ricoverata in ospedale in condizioni critiche e in prognosi riservata.

Il dramma si è consumato a Como nel corso del pomeriggio di ieri, domenica 20 aprile, all'interno dell'abitazione sita in via Anzani dove il piccolo vive insieme alla sua famiglia. Sono all'incirca le ore 17.45 quando i suoi genitori fanno scattare l'allarme, contattando il 118 per richiedere l'urgente invio di un'ambulanza sul posto: stando alle notizie filtrate finora, il bambino avrebbe ingerito accidentalmente del liquido in gel per disostruire gli scarichi.

L'Agenzia regionale di emergenza urgenza si è immediatamente messa in moto per portare soccorso alla piccola vittima, provvedendo a inviare in via Anzani un'automedica, un'ambulanza della Croce Bianca e una pattuglia dei vigili del fuoco di Como. Il personale medico intervenuto in aiuto del bimbo ha subito rilevato la gravità delle sue condizioni di salute, attivando l'elisoccorso: il velivolo ha trasportato in codice rosso il piccolo presso l'ospedale di Bergamo, una struttura maggiormente attrezzata per gestire situazioni di questo genere, avendo al suo interno un reparto specializzato per le emergenze pediatriche. Secondo quanto riferito dal nosocomio, il bimbo si trova tuttora sotto osservazione in gravi condizioni e in prognosi riservata, ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita.

Non sono note ancora state rese note, invece, le esatte dinamiche dell'incidente.

Il dramma vissuto dai familiari del piccolo riporta ovviamente l'attenzione sull'importanza di tenere sempre sotto controllo e ben a distanza dai bambini prodotti potenzialmente letali come medicinali e sostanze chimiche di vario genere, conservandoli preferibilmente in armadietti chiusi a chiave ed evitando di lasciarli incustoditi anche se per un breve lasso di tempo.