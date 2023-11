Trova la droga dei genitori in casa: grave bimba di 11 mesi a Roma

É in terapia intensiva pediatrica nel reparto del policlinico Umberto I di Roma e lotta tra la vita e la morte. I medici stanno facendo tutto il possibile per salvare una bimba di 11 mesi che ha ingerito accidentalmente dell'hashish tenuto in casa dai genitori. La piccola giocava sul pavimento quando si imbattuta in una pallina di droga lasciata incustodita dal padre e la madre, entrambi tossicodipendenti. Il gesto succesivo, inevitabile, è stato quello di portarsi alla bocca l'oggetto. La droga si è sciolta nella bocca della bambina provocando danni alla salute molto gravi. L'episodio è accaduto in via Diego Angeli, nel quartiere di Casal Bruciato, e risale alla sera di sabato scorso. A raccontare l'accaduto sono stati gli stessi genitori della piccola che, il giorno successivo, vedendo che la figlia non versava in buone condizioni l'hanno trasportata d'urgenza al pronto soccorso.

La vicenda

Nel primo pomeriggio di ieri, come riporta il quotidiano Il Messaggero, la polizia si è recata nell'appartamento di via Angeli, dopo la segnalazione dello staff medico del policlinico. I medici hanno avvisato i dirigenti del commissariato sulla anomala presenza di hashish nel corpo della bambina di 11 mesi. I poliziotti hanno interrogato la coppia che un fornito alle forze dell'ordine un racconto raccapricciante. Il padre e la madre della piccola hanno rivelato di essersi accorti subito che la figlia per sbaglio aveva ingerito la droga e di essere intervenuti prontamente. I due avrebbero tirato fuori dalla bocca della bimba la pallina di hashish in maniera tempestiva, pensando che non ci fossero state conseguenze. Poi sono andati tranquillamente a dormine dopo averla messa nella culla. la mattina dopo, vedendo che la figlia non si svegliava, hanno cominciato a preoccuparsi e l'hanno portata in ospedale.

Le condizioni della bimba

Essendo trascorse diverse ore da quando la bambina ha ingerito l'hashish, i medici hanno preferito ricoverarla in terapia intensiva. Non si sa ancora se la piccola riuscirà a sopravvivere ma, in ogni caso, è molto probabile che possa riportare dei danni neurologici permanenti. I genitori sono stati denunciati a piede libero per maltrattamenti in famiglia; entrambi (24 anni il padre, 23 la madre) assumono da tempo sostanze stupefacenti e hanno avuto la figlia da poco. I poliziotti hanno interrogato anche i vicini di casa, ma nessuno si è accorto di nulla. Gli agenti del commissariato hanno trovato altra droga nell'appartamento che la coppia deteneva per uso personale.