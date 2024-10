La fuga e il lancio di cocaina. Arrestato il marito di Antonella "Boutique"

Ascolta ora 00:00 00:00

Inseguimento con arresto per le strade di Secondigliano (Napoli), dove gli agenti di polizia hanno provveduto a far scattare le manette ai polsi di Giovanni Staiano, marito di una nota influencer locale, la Tiktoker Antonella Manfregola, conosciuta sui social come Antonella Boutique. Staino avrebbe deciso di non fermarsi al posto di blocco, e tale comportamento ha destato subito l'allarme negli agenti, che gli sono corsi dietro.

Il posti di blocco e l'inseguimento

Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, la vicenda si è verificata questo fine settimana, per la precisione durante il pomeriggio di sabato, quando le pattuglie della polizia si trovavano impegnate nel servizio Antirapina incrementato dal commissariato Secondigliano. Gli agenti di polizia si trovavano effettuando dei controlli su alcune vetture, quando hanno notato l'auto sospetta guidata dal 36enne Giovanni Staiano. All'alt dei poliziotti, l'uomo ha deciso di non fermarsi, ma di lanciarsi a tutta velocità verso via Pollio.

Ne è nato dunque un inseguimento, reso molto pericoloso a causa della conformazione del quartiere e dell'intenso traffico. Malgrado l'elevato rischio di finire coinvolti in un incidente, gli agenti sono riusciti a seguire Staino, che avrebbe più volte compiuto manovre pericolose per se stesso e gli altri, zigzagando fra le altre auto. Non pago, il 36enne avrebbe cercato anche di andare addosso ad alcuni agenti che lo stavano seguendo in motocicletta. Nel corso della sua fuga, Staino avrebbe addirittura cercato di disfarsi di un pacchetto sospetto, gettandolo dal finestrino. Il contenuto si è poi rivelato essere 75 grammi di cocaina.

La fuga si è infine conclusa in via Ettore Ciccotti, a Scampia, dove gli agenti sono riusciti a circondare l'uomo. Staino si sarebbe quindi arreso, e le forze dell'ordine lo hanno tratto in arresto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti.

Chi è Staiano

Giovanni Staiano, soggetto già noto alle forze dell'ordine, è il marito della Tiktoker Antonella Manfregola, conosciuta sui social come Antonella Boutique.

La donna gestisce un canale che ha oltre 100mila follower. L'influencer viene considerata estranea alla vicenda cha ha visto coinvolto il coniuge.

All'interno dell'auto, gli inquirenti avrebbero trovato anche 2.220 euro.