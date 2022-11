L'oltraggio ai poliziotti: si affaccia alla finestra della scuola, poi gli insulti

A Ravenna uno studente di 15 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero per oltraggio a pubblico ufficiale: ha insultato i poliziotti dalla finestra della scuola, un istituto superiore della città romagnola. Secondo quanto ricostruito, in pieno svolgimento della lezione il ragazzino si sarebbe affacciato dalla sua scuola per gridare un insulto agli agenti di una volante della polizia che stava passando sotto le finestre della struttura scolastica nell’ambito di uno dei tanti servizi di controllo del territorio. Il giovane alunno è quindi stato denunciato.

Ha scritto frasi ingiuriose alla lavagna

Il fatto è accaduto nella mattinata di qualche giorno fa e la segnalazione riguardante l’episodio, come riferito dal Resto del Carlino, nelle ultime ore ha raggiunto la Procura competente. Sono stati gli stessi agenti, con ogni probabilità alla luce del fatto che il luogo dal quale era stato urlato l'insulto aggravava il gesto, a essersi fermarti e ad aver identificato lo studente. Inoltre, è emerso in seguito che gli insegnanti hanno fin dal primo momento redarguito il giovane per il gesto commesso. Il 15enne è rimasto allora in silenzio andando però a scrivere l'insulto alla lavagna armato di gessetto. Redarguito ulteriormente dall'insegnante, ha inizialmente cancellato tutto ma poco dopo ha riscritto gli stessi insulti.

La preside dell’istituto si è subito attivata sia per chiarire tutti i contorni di quanto avvenuto in classe che per valutare eventuali misure disciplinari da prendere nei confronti del ragazzo. Sul 15enne, che è comunque seguito dai servizi sociali, pendeva pure una misura restrittiva per pregresse vicende che in pratica gli permette solo di recarsi a scuola. Non è infatti la prima volta che il minore in questione si trova coinvolto in episodi di cronaca e che i magistrati bolognesi devono occuparsi di lui.

L'aggressione a un rider indiano

Lo stesso adolescente, verso la metà dello scorso mese di giugno, era stato identificato dalla squadra Mobile della Questura romagnola insieme ad altri quattro o cinque ragazzi, tutti giovanissimi, all'indomani di una aggressione ai danni di un rider indiano porta-pizze. La vittima era stata portata in ospedale e dimessa poi dal personale medico che l'ha avuta in cura con una ventina di giorni di prognosi. Ma non è finita qui: in tempi recenti anche i carabinieri si sono di occupati di una vicenda dai risvolti potenzialmente penali, sempre con lo stesso 15enne protagonista.