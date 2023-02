"Insulti, minacce e cattiverie": lo sfogo di Miss Roma attaccata sui social

A soli 18 anni è costretta a subire accuse di ogni genere sui social per una fascia che ha vinto con pieno merito e che le è stata assegnata dalla giuria di Miss Italia: stiamo parlando di Federica Maini, giovane ragazza romana che ha conquistato il titolo di Miss Roma nell'edizione 2022 del concorso nazionale. Il problema è nato perché, nel frattempo, un'altra ragazza ha vinto lo stesso titolo, ma a livello regionale: per questa ragione Maini è stata attaccata da numerosi haters che si sono scatenati quotidianamente contro di lei, costringendola a eliminare le foto in cui appare con la fascia.

Gli attacchi alla Miss

Dopo la conquista, regolare, della fascia, ha subìto insulti sull'aspetto fisico, venendo paragonata all'altra ragazza, considerata più bella. " Alcuni mi accusano di essere raccomandata. Altri minacciano di fare causa a Miss Italia. Ho tolto le foto con la fascia dai social non per dargliela vinta, ma per cercare di far calmare le acque, e ho bloccato sui social gli hater", ha dichiarato Federica al Messaggero. " Alcuni continuano a scrivermi cattiverie, ma io non ho fatto nulla di male, non ho tolto il titolo a nessuno. È tutto in regola ", ha sottolineato.

Tutto nasce dal giorno dell'Epifania quando ha postato sui social un messaggio di auguri con una delle foto in cui è protagonista con la fascia da Miss Roma. In particolare, è stato un uomo che ha dato origine all'odio social con messaggi pubblici e privati. " L'autore era sempre lo stesso, un uomo, che, facendo ricerche, ho scoperto essere un parente della ragazza eletta Miss Roma a livello regionale. Poi ha cominciato a fare storie su Instagram in cui metteva il mio tag e hanno iniziato ad attaccarmi altri. Tutti adulti, perlopiù uomini", ha dichiarato al quotidiano.

Il bullismo subìto da piccola

Invece di festeggiare e mostrare la sua felicità, è stata praticamente costretta a nascondere il titolo che era giusto sfoggiasse con orgoglio. Nel passato di Federica, però, non è la prima volta che subìsce attacchi gratuiti. " Quando ero più piccola sono stata bullizzata - ha raccontato - Lo ricordo bene, ero alle medie, avevo appena iniziato a lavorare come modella, con i primi scatti realizzati da un fotografo, e alcune ragazze, che credevo amiche, hanno cominciato a dire che ero troppo magra, che ero malata, che soffrivo di disturbi alimentari" .

L'odio che si è riversato nei suoi confronti, secondo la giovane vincitrice, sarebbe dovuto al regolamento che non tutti avrebbero compreso: alcune partecipanti le avevano detto che Miss Roma sarebbe approdata direttamente alle finali nazionali dopo l'elezione regionale. " Quando l'altra ragazza ha conquistato la fascia, ho dato per scontato di non avere più possibilità per quel titolo. Poi la giuria nazionale mi ha eletta: è stata un'emozione fortissima. Ho provato, però, anche dispiacere per lei, ci eravamo conosciute al concorso ed eravamo diventate amiche", ha spiegato. È per questo motivo che le due non si parlano più anche se Federica si aspettava maggiore solidarietà social da parte della collega contro gli attacchi subìti, solidarietà che, però, non è mai arrivata.

Il duplice attacco

Il motivo per cui viene accusata di essere raccomandata è duplice: da un lato il lavoro del padre nel campo della moda, dall'altro la fama di uno zio di nome Giampiero che ha indossato anche la maglia della Nazionale nel suo passato da calciatore. " Il mondo del calcio è diverso da quello della moda, eppure non è la prima volta che mi dicono raccomandata proprio per questa parentela. Lui, ovviamente, è dispiaciuto per l'accaduto. Io, però, so che ho fatto tutto da sola" .