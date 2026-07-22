Investe una coppia, scende dall’auto e accoltella un 19enne: caccia all’uomo a Bari Sardo

Pomeriggio di sangue a Bari Sardo, in Ogliastra. Un incidente stradale è infatti sfociato in omicidio, portando alla morte di un giovane di 19 anni, tale Simone Concas. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Lanusei, intenzionati a ricostruire le dinamiche della terribile vicenda.

Stando alle informazioni trapelate fino ad ora, il fatto si è verificato nella tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18.00, nei pressi del campo sportivo di Bari Sardo. Un'auto si è diretta contro il 19enne mentre questi si trovava in compagnia di una ragazza, investendoli. Poi la vettura si è fermata, il conducente è sceso e ne è scaturita una violenta lite. Ad un tratto, il conducente dell’auto ha aggredito Concas, accoltellandolo più volte. A restare ferita anche la ragazza.

L'allarme è stato dato subito e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, seguiti dai carabinieri della compagnia di Lanusei e i vigili del fuoco di Tortolì. Nulla da fare per il 19enne, morto a causa delle gravissime ferite riportate. La ragazza, ferita agli arti inferiori, è stata invece trasportata tramite l'elicottero Areus all'ospedale Brotzu di Cagliari.

A raggiungere la zona anche la procuratrice di Lanusei, Paola Dal Monte, che si occuperà di condurre le indagini.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la vicenda, ma anche di risalire al movente. Ilè riuscito ad allontanarsi dal luogo del delitto e in questo momento è ricercato dalle forze dell'ordine.