"Schiacciati contro un muro": morto 17enne, gravissima sorella. Il camionista: "Non li ho visti"

Un grave incidente stradale ha scosso i cittadini di Sanremo, in provincia di Imperia. Il 17enne Mohtadi Doukhani è morto dopo essere stato investito da un camion, insieme alla sorella 15enne, mentre stava andando a scuola. I due giovanissimi sono stati travolti in strada Frantoi Canai, la bretella che dall'Aurelia porta al Mercato dei fiori in valle Armea, dove è stato ricavato un plesso in una strada che viene spesso utilizzato dai ragazzi per recarsi nell'istituto scolastico, anche se ha accesso solo per le vetture.

L'incidente

Il mezzo li ha schiacciati contro un muro e poi ha proseguito la sua marcia. Gravissima la sorella che ha riportato numerosi traumi. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 7, con la prima chiamata al 118 arrivata intorno alle 7.12. Entrambe le vittime del forte impatto, sono state soccorse e trasportate all'ospedale Borea di Sanremo. Il 17enne è morto all'interno di una sala operatoria, mentre i medici cercavano di salvarlo. La sorella è invece stata trasferita in condizioni gravi al Santa Corona di Pietra Ligure.

L'indagine

L'autista del camion non si è fermato a prestare soccorso ai due giovani, ma è fuggito via facendo perdere le sue tracce. Gli inquirenti stanno indagando per scoprire se l'uomo si è allontanato in maniera volontaria o non si accorto di aver investito i giovani. L'impatto è stato molto violento, dato che, secondo i testimoni, il mezzo viaggiava a velocità sostenuta. I soccorsi sono stati celeri. Il 17enne, trasferito in elisoccorso in ospedale, non ce l'ha fatta per i gravissimi traumi riportati in più parti del corpo. La sorella lotta tra la vita e la morte nel nosocomio di Pietra Ligure, dato che le ferite riportate sono molto serie.

La reazione