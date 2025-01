L’autovelox dei record: quante multe ha fatto in un anno, l'incredibile cifra

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si tratta di un errore di stampa ma è il numero contenuto sul verbale del Comando di Polizia locale della Città di Galatina, in provincia di Lecce, che ha redatto il report con l'attività svolta nel 2024. A balzare subito all'occhio è il numero esorbitante di multe stradali per superamento dei limiti di velocità su un tratto della strada statale 101 Lecce-Gallipoli segnalate dall'autovelox, ben 64.427. In molti casi, però, le contestazioni da parte degli automobilisti hanno visto la vittoria davanti al Giudice di Pace in tribunale.

Una pioggia di infrazioni

Che si tratti di un record nazionale o meno il numero è incredibile: in pratica si tratta di 176,5 infrazioni al giorno (calcolatrice alla mano) che diventano 5.368 ogni mese. Nel dettaglio, questa strada ha due corsie per senso di marcia ed è classificata come strada extraurbana principale, ciò significa che il massimo consentito è di 90 Km/h. Negli ultimi anni, però, in alcuni tratti la strada statale 101 ha subìto delle restrizioni sui limiti di velocità a 70 km/h per la pericolosità dovute ad alcune curve.

Cosa dice il Codice stradale

Sul verbale della municipale si legge che le oltre 64mila infrazioni sono state causate per la mancata osservanza dell'articolo 142 del Codice della strada: si tratta, dunque, di quanto riportato nei vari articoli con particolare riferimento al primo dove sono elencati i limiti per le varie strade presenti sul territorio nazionale. Questo autovelox dei record è stato installato nel 2023 su richiesta del Comune di Galatina che l'aveva inoltrata tre anni prima. Nel dettaglio, il dispositivo si trova in direzione Lecce nei pressi dello svincolo per Collemeto.

"Prima c'erano più multe"

Il comandante Luigi Tundo ha spiegato a Repubblica che nel recente passato si verificavano addirittura fino a 600 sanzioni quotidiane, poi la cifra si è abbassata rimanendo comunque su valori elevatissimi. " Abbiamo ritrovato passaggi a 250 chilometri orari: in questi casi c’è il ritiro della patente e una sanzione molto alta, che può arrivare fino a duemila euro", ha spiegato Tundo. Un vero incubo per chi percorre quel tratto stradale anche quotidianamente ma il comandante sottolinea che ci sono " opposizioni che perdiamo davanti al giudice di pace, che sono la maggioranza, e altre che vinciamo" .

Quanto guadagnano le casse comunali

Non sempre, quindi, l'autovelox ha "ragione" se molti automobilisti si vedono annullate le loro sanzioni: il gettito per le casse comunali è considerevole e si aggira

su cifre intorno ad alcuni milioni di euro (quasi cinque secondo i numeri pubblicati dal Quotidiano di Puglia) visto che le multe variano da un minimo di 40 euro fino a oltre tremila in base alla gravità dell'infrazione.