Laboratori sulla cultura giovanile, successo della creatività

Bilancio positivo per il coinvolgente viaggio nel mondo della Urban & Geek Culture promosso da Milan Games Week & Cartoomics e dal Comune di Milano - Assessorato allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili perché sono stati numerosi ed entusiasti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato nell’ultimo mese ai quattro laboratori tematici realizzati nei quartieri della città, per valorizzare le tante anime della creatività giovanile.

Settimana dopo settimana, negli incontri rivolti a un pubblico di appassionati e curiosi che si sono tenuti in luoghi suggestivi ma poco conosciuti di Milano, sono stati svelati i segreti di fumetti e manga, giochi di ruolo, musica urban e videogiochi, grazie alla passione e alla competenza di esponenti di punta di ogni forma espressiva che hanno saputo far divertire i ragazzi e soddisfare ogni loro curiosità, ma anche di ispirarli e motivarli a credere nelle loro risorse creative.

"Questi laboratori hanno dimostrato quanto la creatività giovanile a Milano sia viva, curiosa e capace di reinventare i linguaggi della cultura contemporanea – commenta Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano -. Gaming, fumetti, musica urban e cosplay non sono mondi ‘altri’, sono parte integrante della vita dei nostri ragazzi e ragazze, spazi in cui si esprimono, si riconoscono e costruiscono comunità. Come Comune, il nostro compito è valorizzare queste passioni e portarle nei quartieri, trasformandole in occasioni di incontro, crescita e partecipazione. Milano è una città che ascolta i giovani, parla la loro lingua e crede nella forza delle loro idee”.

“Attraverso questa iniziativa fortemente radicata nel tessuto della nostra metropoli e resa possibile grazie alla stretta collaborazione con il Comune di Milano, abbiamo dimostrato ancora una volta la profonda vocazione di Fiera Milano nella promozione e nella valorizzazione del territorio attraverso eventi di forte richiamo anche al di fuori del perimetro dei quartieri fieristici – sottolinea Marco Pontini, Live & Sponsorship director di Fiera Milano -. La cultura della condivisione di competenze, arti e culture e la partecipazione ampia e inclusiva che hanno caratterizzato i quattro laboratori dedicati ai giovani, rappresentano, infatti, un tratto ispiratore della nostra attività che ci orienterà anche in futuro nella realizzazione di iniziative coinvolgenti insieme a partner istituzionali di primo piano”.

"Per noi di Fandango Club, che condividiamo con Fiera Milano la responsabilità di dare forma all’esperienza Milan Games Week & Cartoomics, questi laboratori rappresentano l’essenza stessa del progetto: trasformare la passione in cultura e la cultura in partecipazione - aggiunge Marco Moretti, presidente di Fandango Club spa e ad di Fandango Club Creators -. Portare l’energia dell’evento nei quartieri della città significa costruire un legame autentico con le nuove generazioni e contribuire a quella spinta all’innovazione che Milano sa generare attraverso le persone, le loro storie e la loro creatività”.

In attesa di altre iniziative dedicate al mondo della cultura giovanile, per chi ha partecipato ai laboratori la meraviglia non è ancora finita perché ha diritto a un ingresso gratuito a Milan , per vivere in prima persona l’atmosfera dell’evento più importante in Italia dedicato a gaming, fumetti, musica e cultura pop.