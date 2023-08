Lago di Como, ragazzo si tuffa in acqua e non riemerge: è grave

Ennesimo incidente in un lago d'Italia: nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 agosto, un ragazzo è stato soccorso nelle acque del lago di Como. Si tratta di un ventenne, di origini egiziane, che stava facendo il bagno davanti al Tempio Voltiano verso le 14.00, in località di Como, quando, d'un tratto, non è più riemerso dal lago.

Secondo quanto riportato, il giovane si trovava a pochi metri dalla costa, non lontano dalla lingua di spiaggia che è emersa per via del basso livello dell'acqua. Il ragazzo, secondo alcuni testimoni, sarebbe prima apparso in difficoltà, per poi sparire nelle acque. Una volta resisi conto che non stava tornando a galla, le persone presenti hanno allertato i soccorsi. Questi si sono precipitati sul luogo, trattandosi fra l'altro dello stesso punto in cui il 13 agosto era annegato un ragazzo 21enne, di origini egiziane.

Sul posto sono accorsi ambulanza, automedica, vigili del fuoco, oltre che sommozzatori e agenti della polizia di Stato e della polizia locale. Il ragazzo è stato ricoverato in gravissimi condizioni presso l'ospedale Sant'Anna. Il 21enne è rimasto sott'acqua per circa 25 minuti, nonostante il tentativo di un turista che, dopo essersi accorto della gravità della situazione, si era gettato nel lago per salvarlo.