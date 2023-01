Lanciano bici e lo centrano: studente di medicina è in coma

È stato colpito da una bicicletta lanciata da una balconata ai Murazzi di Torino, in riva al Po. Per questo motivo Mauro Glorioso, 23 anni, studente palermitano al quinto anno di Medicina, si trova ricoverato in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione al Cto del capoluogo piemontese. I responsabili non sono ancora stati individuati. Il sindaco della città, Stefano Lo Russo, e i vertici dell'Arma hanno lanciato un appello ai cittadini: " Aiutateci a ritrovarli ".

I fatti

I fatti risalgono a sabato 21 gennaio. Il 23enne stava aspettando di entrare nella discoteca "The Beach" assieme ad un gruppo di amici. Mentre era in fila, all'esterno del locale, è stato colpito da una bicletta elettrica lanciata da una balconata dei Murazzi, sulla porzione di lungo Po Cadorna. Il giovane si è accasciato sull'asfalto perdendo subito conoscenza. Soccorso con un'ambulanza del 118, è stato trasportato in codice rosso al Cto riportando un grave trauma alla colonna con lesioni alle vertebre. Ora si trova ricoverato in coma farmacologico ma, per fortuna, non è in pericolo di vita.

Le indagini

Le indagini, condotte dai carabinieri di Torino e coordinate dal pm Livia Locci, sono ancora in corso. Stando a quanto racconta il giornalista Massimo Massenzio sul Corriere della Sera, al vaglio degli inquirenti c'è un filmato estrapolato dal sistema di sorveglianza in cui si scorgerebbero tre ragazzini sulla balconata. Alcuni testimoni hanno raccontato agli inquirenti che, poco prima dell'accaduto, dei giovani erano stati allontanati dal locale che vieta l'ingresso ai minorenni dopo le ore 23. Pare, inoltre, che ci sia stata un'accessa discussione. Gli investigatori stanno tentando di capire se vi sia o meno un collegamento tra l'episodio e il ferimento dello studente. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi.

L'appello del sindaco