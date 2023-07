Latina, picchia e minaccia la compagna, poi rapisce il figlio di 10 mesi: preso straniero

Dopo aver minacciato di morte la compagna, ha rapito il figlio 10 mesi ed ha fatto perdere le proprie tracce: dopo ore di ricerche, gli agenti della Squadra Volante di Latina insieme ai colleghi della Squadra Mobile sono riusciti a rintracciarlo, facendo scattare le manette ai suoi polsi. Il soggetto, risultato essere un extracomunitario, si trova ora dietro le sbarre della casa circondariale di Latina, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'episodio

L'allarme, secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali, è stato lanciato nel corso della nottata di ieri. Gli agenti della questura sono intervenuti in zona di Latina scalo, dove era stata soccorsa una donna che aveva appena subito un'aggressione. Questa si nascondeva fra le colonne di un edificio e una volta rassicurata dai poliziotti ha raccontato di essere stata picchiata dal compagno per ragioni di gelosia.

Non era però la violenza appena subita a preoccupare la donna. Questa, infatti, ha spiegato che il suo compagno l'aveva derubata, portandole via la borsa. Non solo. Cosa ancor più grave, era scappato con il figlio di soli 10 mesi.

La situazione si è fatta dunque ancor più seria. Gli agenti hanno accompagnato la donna in questura, dove è stato ascoltato nuovamente il suo racconto. Nel corso della ricostruzione degli eventi effettuata insieme agli agenti della Squadra Mobile, la vittima di aggressione ha parlato di violenze subite nel tempo. È stato dunque ricostruito un contesto davvero difficile, con maltrattamenti ripetuti. È inoltre emerso che l'uomo era già stato denunciato in passato per i comportamenti tenuti nei confronti della compagna. Ci sono infatti a suo carico due denunce risalenti a novembre 2022 e febbraio 2023. Mentre la donna parlava con gli inquirenti, altri agenti, preoccupati per il bambino, hanno raggiunto l'abitazione di residenza, a Norma. Con lui anche il piccolo di 10 mesi, in perfette condizioni di salute.

Il provvedimento

Accusato di maltrattamenti, rapina e sottrazione di persona incapace, lo straniero è stato quindi arrestato e condotto dietro le sbarre del carcere. Il soggetto si trova attualmente recluso presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell'autorità giudiziaria.