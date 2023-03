Il giardino intitolato qualche anno fa a Norma Cossetto risulterebbe nuovamente inagibile senza alcun motivo apparente, dopo la precedente chiusura a seguito della presenza di alcuni cinghiali. Quali sono le ragioni alla base di questa nuova inagibilità? E perché l'amministrazione di centrosinistra non provvede a garantire il decoro di uno spazio verde fortemente simbolico, in quanto dedicato alla giovane studentessa vittima delle foibe?

Questo l'attacco rivolto dalla Lega al Pd a Firenze, che ha puntato il dito contro la scarsa attenzione che chi amministra il capoluogo della Toscana starebbe rivolgendo a quel parco (non scartando indirettamente l'opzione di una scelta di matrice ideologica). Tutto è iniziato martedì, quando alcuni cittadini della frazione di Sorgane si sarebbero accorti dell'impossibilità di accedere al giardino, visto che il cancello appariva chiuso con il lucchetto. E a quanto sembra, non c'era alcun cartello che ne motivasse la chiusura.

Non si tratterebbe nemmeno di un inedito assoluto: poco tempo fa nel quartiere vennero avvistati quattro cinghiali, che indussero il Comune a proibire momentaneamente l'ingresso al giardino a scopo precauzionale. Ulteriori indizi, secondo il Carroccio, della poca considerazione e dell'incuria che la sinistra avrebbe mostrato per quel piccolo parco: "colpa" del nome che porta? Tanto più che ad avvalorare questa tesi ci sarebbe quanto avvenuto stamani a Siena: anche nella città del Palio (amministrata dal centrodestra) era stato provvisoriamente chiuso il parco Norma Cossetto, in quanto esigeva operazioni di potatura e sostituzione delle alberature. In quel caso però, la giunta De Mossi aveva promesso lo stanziamento di 30mila euro da utilizzare per i lavori. E così è stato: stamattina l'assessore al verde Silvia Buzzichelli ne ha annunciato la riapertura. Segno di quanto l'operazione apparisse prioritaria per l'amministrazione senese, ma forse non così prioritaria per quella fiorentina.