L'auto col lampeggiante e la pistola: rapina choc subita da un 38enne

Ingannano un automobilista utilizzando un lampeggiante simile a quello in dotazione alle forze dell'ordine per farlo accostare, poi lo minacciano con una pistola, lo aggrediscono e infine fuggono con la sua borsa: è caccia agli autori della rapina messa a segno nella giornata di ieri, sabato 3 dicembre, a Giugliano in Campania (Napoli).

I fatti

Stando a quanto raccontato agli inquirenti dalla vittima, un uomo di 38 anni, l'episodio si è verificato in tarda serata. Mentre si trovava al volante della propria auto, all'altezza di via San Nullo il 38enne viene affiancato da una vettura dotata di lampeggiante, decisamente simile a quelli che in genere contraddistinguono i mezzi delle forze dell'ordine. Ecco spiegato il motivo per cui il 38enne decide di accostare e fermarsi a bordo strada. Purtroppo per lui, tuttavia, quelli che scendono da quell'auto non sono nè poliziotti nè carabinieri, bensì violenti rapinatori.

I malviventi circondano l'auto del malcapitato e spalancano le portiere per impossessarsi di una borsa di sua proprietà, tenendolo peraltro sotto scacco con la minaccia di una pistola puntata addosso. Anche se impossibilitato a reagire, il 38enne viene comunque aggredito da uno dei rapinatori, che gli sferra un colpo in testa utilizzando il calcio dell'arma da fuoco. Non paghi, i malviventi squarciano gli pneumatici della vettura della vittima per impedirgli eventualmente di mettersi sulle loro tracce.

Dopo la segnalazione alle forze dell'ordine, sul posto dell'aggressione giungono i carabinieri del Comando stazione di Varcaturo, tuttora impegnati nelle indagini per risalire all'identità degli aggressori. Dopo aver fornito la sua versione dei fatti, la vittima è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano. Per fortuna le ferite riportate alla testa non si sono rivelate gravi: l'uomo ha comunque ricevuto dal personale sanitario una prognosi di dieci giorni.