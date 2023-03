L'auto finisce contro un albero: muoino due ragazze giovanissime, gravi due ragazzi

Tragico incidente nelle prime ore di oggi, domenica 5 marzo, a Gorgo al Monticano (Treviso). A perdere la vita due ragazze giovanissime, mentre due ragazzi sono rimasti feriti e si trovano ora in condizioni critiche.

La ricostruzione

L'allarme allo scoccare della mezzanotte, quando una Bmw 420 è improvvisamente uscita fuori strada, mentre transitava in via Sant'Antonino, da Motta di Livenza a Gorgo al Monticano.

Ancora non si comprende cosa sia accaduto al giovane automobilista, un 19enne pordenonese rimasto ferito, ma a un tratto l'auto è uscita dalla carreggiata e si è schiantata contro un albero, all'altezza del civico 47, trovandosi sul lato al proprio senso di marcia.

A bordo della vettura, oltre al 19enne, altre tre persone: un ragazzo di 18 anni, che ha riportato gravi ferite, e due ragazze, morte a causa del violento impatto. A perdere la vita, la 19enne di origini greche Eralda Spahillari, residente a Ponte di Piave, e la 17enne Barbara Brotto, residente a Oderzo. Le due erano sedute sui sedili posteriori.

L'impatto, hanno fatto sapere le autorità del posto, è stato molto violento. Non ha lasciato scampo alle ragazze.

Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del Suem, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri della Compagnia di Conegliano. Malgrado l'intervento del medico e degli infermieri non è stato possibile fare nulla per le giovani. Il 19enne di Pravisdomini, che guidava la Bmw, si trova invece ricoverato in gravi condizioni presso il reparto di Rianimazione dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il 18enne è stato trasportato all'ospedale di Mestre, le sue condizioni sono critiche.

Le indagini

A evidenziare la violenza dell'impatto le immagini dell'auto, andata completamente distrutta. I carabinieri hanno effettuato i primi rilievi sul posto, e si trovano al lavoro per ricostruire le dinamiche dell'incidente.

A quanto pare i quattro giovani facevano parte di una comitiva più ampia, che aveva deciso di trascorrere la serata insieme. Gli uomini dell'Arma hanno pertanto rintracciato il resto del gruppo di amici, che viaggiava a bordo di una Volkswagen Polo.

Si pensa che sia stata l'eccessiva velocità ad aver causato lo sbandamento che ha portato la Bmw a uscire di strada. A breve saranno a disposizione gli esami tossicologici effettuati sul guidatore. Gli inquirenti acquisiranno anche le immagini estrapolate dalle telecamere, se presenti nella zona.