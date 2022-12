Liceo occupato, sono 230 gli studenti sospesi

Da ottobre a oggi sono stati occupati circa 30 istituti romani dagli studenti. I motivi sono i più svariati e visto la condizione edilizia - tetti che crollano, riscaldamenti non funzionanti, misure di sicurezza non a norma e via dicendo - in cui versano la stragrande maggioranza di questi, se i motivi delle proteste fossero quelli verrebbe quasi da simpatizzare per gli studenti. Il problema, però, è il come vengono utilizzati gli spazi delle scuole una volta occupate.

A finire nell'occhio del ciclone, questa volta, è stato il liceo Mamiani, situato nel quartiere Prati. L'occupazione ha avuto inizio lo scorso 8 novembre ed è durata ben 10 giorni, fino al 18 dello stesso mese. Stando a quanto riporta la preside, Tiziana Sallusti, al Corriere della Sera, il bilancio dei danni causati durante l'occupazione ammonterebbe a 9.600 euro. Una cifra non da poco che sarebbe lievitata a causa di: scritte sui muri, videoproiettori buttati nei corridoi e i bagni devastati. Sarebbero anche state divelte le porte dei primi del Novecento e danneggiato un fregio barocco presente all'ingresso.

I rappresentanti d'istituto, quelli che non hanno occupato, avrebbero però fatto presente alla preside che prima di accusare e di conseguenza sanzionare gli studenti bisognerebbe assicurarsi che " i danni risalgano al periodo di occupazione ". La preside, però, è sicura e dopo aver fatto 37 consigli di classe ai quali hanno partecipato genitori, docenti e rappresentanti ha deciso di applicare quanto previsto dalle norme: 230 alunni su 1.200 sono stati sospesi con un massimo di quattro giorni a seconda della gravità dei comportamenti accertati.

Stando a quanto riporta la preside dell'istituto chi si è maggiormente lamentato delle sanzioni non sarebbero stati gli studenti che, anzi, non avrebbero fatto una piega ben coscienti delle loro azioni, ma le famiglie, in particolar modo quelle dei maturandi. " Vorrei rassicurarli che il voto di condotta non inficia la didattica - ha spiegato la preside -. Tra gli occupanti ci sono ragazzi con la media del nove, che spero manterranno ".

In merito ai danni spiega che la spesa verrà ripartita tra i partecipanti all'occupazione: 41 euro a testa. Due anni fa, spiega Sallusti, i costi sono stati maggiori, si è arrivati a 102 euro a persona. " Il nostro è un liceo storico. Per riparare una porta rotta e il fregio barocco dobbiamo chiamare un artigiano. Le nostre pareti sono lunghe da sei a dodici metri, per ripulirle dalle scritte serve una ditta ".

Responsabilità e sanzioni