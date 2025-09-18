Linate, al via il progetto di un nuovo hotel nell'Airport District

Un nuovo hotel a quattro stelle, il DoubleTree by Hilton®, all’interno delle aree dello scalo di Milano Linate con l’apertura ufficiale prevista nel primo semestre 2028, tassello chiave nello sviluppo dell’area aeroportuale che si inserisce nell’importante progetto di rigenerazione urbana e valorizzazione del Linate Airport District (LAD), in linea con i massimi standard di sostenibilità ambientale, qualità e accoglienza. L’annuncio è stato dato da Sea Aeroporti di Milano, ChorusLife Linate, società del Gruppo Costim e HNH Hospitality. Il progetto è in corso di approvazione da parte di Sea e successivamente da Enac.

L’hotel, sviluppato dallo Studio Tectoo e dall’interior design firmato dallo Studio Marco Piva, è sviluppato dal gruppo Costim e affidato alla gestione di HNH Hospitality, uno dei principali operatori white label in Italia accoglierà gli ospiti in 216 camere moderne - 9 le suite - dotate di ogni comfort e con vista sull’Idroscalo. Spazi congressuali, ristorante all day dining, centro fitness e aree lounge sono pensate per rispondere alle esigenze di viaggiatori business e leisure. Accessibile direttamente dal terminal, è situato nelle immediate vicinanze della linea M4 della metropolitana, che permette di raggiungere San Babila in soli 15 minuti. Una posizione strategica contribuisce a rafforzare l’attrattività dell’aeroporto di Milano Linate e a rispondere alla crescente domanda di ospitalità di alta qualità del capoluogo lombardo.

Il progetto, oltre all’hotel, includerà un distretto direzionale di circa 25.000 mq di nuovi uffici e servizi che ospiteranno anche la nuova sede di Sea. Prevista la realizzazione di nuove piazze pubbliche e aree verdi (circa 14.000 mq) che favoriranno la creazione di spazi di relax e socializzazione per lavoratori e visitatori, in continuità con il parco dell’Idroscalo, importante polmone verde di Milano, e con facile accesso all’aeroporto, rafforzando il legame tra distretto e città.

“Il progetto del DoubleTree by Hilton all’interno del Linate Airport District riflette la nostra visione di un aeroporto sempre più integrato con la città – spiega Armando Brunini, amministratore delegato di Sea–. Non si tratta solo di un’infrastruttura di trasporto, ma di un polo urbano moderno e sostenibile, capace di offrire servizi di alto livello a passeggeri, imprese e cittadini. Questo intervento contribuirà a rendere Milano Linate ancora più attrattivo e competitivo”.

“È una sintesi virtuosa tra innovazione, funzionalità e sostenibilità – aggiunge Paolo Cervini, ceo di Polifin, Costim e Gewiss –. Siamo orgogliosi di contribuire alla trasformazione di Linate in un aeroporto sempre più integrato e all’avanguardia. Per Costim è un tassello di crescita che conferma la nostra capacità di operare in contesti complessi e strategici a livello nazionale”. E Lucas Boccato, ceo di HNH Hospitaly aggiunge: “Con il DoubleTree by Hilton Milan Linate Airport, rafforziamo la leadership nel segmento aeroportuale italiano. Abbiamo davanti a noi un triennio ricco di nuove aperture in location di primo livello e con partner che riconoscono il nostro track record e le nostre competenze”.

”Da oltre 55 anni DoubleTree by Hilton è un punto di riferimento di comfort per i viaggiatori d’affari e di piacere in tutto il mondo, e siamo entusiasti di collaborare con HNH Hospitality per portare questa straordinaria struttura all’aeroporto di Milano Linate - continua Alan Mantin, vice president, development Southern Europe di Hilton -. Entrando a far parte del portafoglio italiano di Hilton, che conta oltre 100 hotel, la struttura gode di una posizione strategica invidiabile, sia per il collegamento diretto con il terminal, sia per la vicinanza al centro di Milano”.

LAD: UN PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA

Il Linate Airport District è un progetto affidato a Chorus Life Linate Spa - veicolo immobiliare del Gruppo Costim – che trasforma l’area antistante l’Idroscalo in un distretto aperto ai passeggeri e ai milanesi, con piazze pubbliche e percorsi ciclopedonali integrati. Il masterplan prevede funzioni miste e tecnologie per la gestione intelligente dei servizi. Previsti circa 14.000 mq di verde pubblico, 10.000 mq ad hotel e 25.000 mq di uffici e servizi di nuova generazione, con target di certificazione ambientale Leed e Well. È prevista l’integrazione di una Smart Grid per la gestione digitale del distretto. Il Lad punta a un’elevata accessibilità: connessioni pedonali con il terminal e prossimità alla linea M4. Investimento complessivo stimato: oltre 130 milioni di euro.

Nel perimetro dell’intervento sono inclusi i nuovi uffici di Sea e funzioni per Enac. Il modello gestionale replica l’esperienza deisviluppati da Costim, con piattaforma digitale dei servizi.