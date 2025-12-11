Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Cronaca locale

Lista degli stupri, un altro caso a Roma: al liceo Carducci scritte con i nomi di due ragazze

La denuncia della Rete degli studenti: a quanto pare non è la prima volta che al liceo Carducci accadono cose del genere

Lista degli stupri, un altro caso a Roma: al liceo Carducci scritte con i nomi di due ragazze
00:00 00:00

Spunta una nuova lista degli stupri, e stavolta il caso è accaduto in un altro liceo di Roma. Dopo la terribile vicenda verificatasi al liceo statale Giulio Cesare, sempre nella Capitale, è la volta del liceo Carducci in via Asmara, nel quartiere Aficano. Il modus operandi è lo stesso: sulle piastrelle di un bagno degli studenti - nello specifico, il bagno al terzo piano - sono apparse delle scritte che ricordano molto quelle già viste al Giulio Cesare.

Dai numeri di telefono nei bagni degli autogrill alla lista degli stupri: che cosa è cambiato?

A denunciare la situazione è stata la Rete degli studenti. "Sono due le scritte, e su una di queste erano riportati i nomi di due ragazze che poi sono stati cancellati, a pennarello, dagli stessi autori. Non è la prima volta che all'interno del Carducci si verificano episodi del genere, a partire da alcuni docenti che all'interno delle classi si permettono di prendere posizioni in avversione all'aborto e all'emancipazione lavorativa della donna; oppure studenti che si permettono di usare insulti pesantemente denigratori di matrice maschilista contro le studentesse stesse, attaccando i loro corpi e la loro sessualità", spiegano i rappresentanti della rete studentesca.

Choc nei bagni del liceo: spunta la lista degli stupri

Questa triste storia è cominciata verso la fine del mese di novembre, quando le prime scritte sono state trovate nei bagni maschili del Liceo Giulio Cesare. In quel caso si faceva riferimento a una scritta, tracciata in pennarello rosso, che riportava la dicitura "lista stupri". Facevano poi seguito i nomi e cognomi di otto studentesse e uno studente. A denunciare, in questo caso, furono i rappresentanti degli studenti e i ragazzi del collettivo studentesco "Zero Alibi". La Procura di Roma ha ovviamente aperto un'inchiesta per istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale. Poco tempo dopo, un episodio analogo è stato denunciato in un liceo scientifico di Lucca.

Ecco che ora si torna a Roma, al liceo Carducci. "Ancora una volta la violenza di genere viene sbeffeggiata, denigrata o ancora peggio glorificata. Non sono ragazzate, ma sintomi della società patriarcale e machista in cui i cosiddetti 'bravi ragazzi' nascono, crescono e su cui si adagiano.

Siamo stanche di essere ridotte ad una lista su un muro, come forma di scherzo o di minaccia", tuonano dal collettivo Asmara. "Pretendiamo un cambiamento, lo vogliamo reale ed imminente", ha affermato Bianca Piergentili, coordinatrice della Rete studenti medi del Lazio, come riportato da Ansa.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica