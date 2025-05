Lite a bordo di un volo Ryanair: aereo costretto all'atterraggio d'emergenza a Bologna

Ascolta ora 00:00 00:00

Scoppia un'accesa lite a bordo di un aereo di Ryanair, e il pilota del velivolo si è visto costretto a richiedere un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Bologna per permettere alle forze dell'ordine di intervenire.

Secondo quanto riferito dal portale italiavola.com, l'episodio si è verificato nella giornata di martedì 29 aprile. Il volo Ryanair era partito da Manchester ed era diretto a Corfù, ma qualcosa è andato storto. Durante il viaggio si è infatti originata una violenta lite a bordo del vettore, tanto da scatenare il caos a bordo. A quel punto il personale della compagnia ha deciso di fare una deviazione per far scendere i passeggeri molesti. Da tempo, infatti, Ryanair applica una politica di tolleranza zero nei confronti di chi crea scompiglio in cabina.

Il vettore era a quota di crociera di FL370 e stava sorvolando il Nord Italia quando due passeggeri hanno iniziato a discutere animatamente. Per prima cosa il personale di bordo ha tentato di separarli, facendoli sedere in posti distante, ma alla fine la situazione ha richiesto un intervento più incisivo. Così il comandante ha deciso di invertire la rotta e dirigersi verso l'aeroporto di Bologna, al quale aveva chiesto di poter atterrare. Il velivolo Boeing 737-8200 di Malta Air per Ryanair è così atterrato intorno alle 20.43. Ad attere in pista si trovavano alcuni agenti della polizia di Stato, già informati del problema. I passeggeri molesti sono quindi fatti scendere e affidati ai poliziotti.

Una volta ristabilita la calma il volo diretto a Corfù è ripartito intorno alle 23.28, e l'atterraggio sull'isola greca è avvenuto alle ore 1.46, con un ritardo di oltre tre ore. I passeggeri allontanati dal vettore rischiano procedimento civile da parte di Ryanair, che già in altri episodi precedenti si è mossa in tal senso.

" Questo volo da Manchester a Corfù è stato costretto a deviare a Bologna dopo che due passeggeri hanno dato in escandescenze a bordo. Il personale ha richiesto in anticipo l'assistenza della polizia, presente al momento dell'atterraggio a Bologna, che ha portato via i due passeggeri molesti prima che il volo ripartisse per Corfù ", ha dichiarato un rappresentante della compagnia irlandese a The Independent.

La compagnia ha una politica di tolleranza zero rigorosa nei confronti della cattiva condotta dei passeggeri e continuerà a intraprendere un'azione decisiva per combattere il comportamento dei passeggeri indisciplinati, assicurando che tutti i passeggeri e l'equipaggio viaggino in un ambiente sicuro e rispettoso, senza inutili interruzioni

".