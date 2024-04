Lite dopo il concerto dei Subsonica: 47enne muore in ospedale a Firenze

Ascolta ora: "Lite dopo il concerto dei Subsonica: 47enne muore in ospedale a Firenze"

In aggiornamento

Era da poco finito il concerto dei Subsonica al Nelson Mandela Forum di Firenze, nella tarda serata di ieri, quando Antonio Morra, un uomo di 47 anni, che risulta originario di Pistoia, è caduto, in seguito a una lite, da una scala esterna all'edificio. A nulla è valso l'intervento del 118 è la corsa disperata all'ospedale fiorentino di Careggi. Morra, gravemente ferito alla testa, è morto poco dopo essere arrivata al pronto soccorso in codice rosso.

La vicenda

Il 47enne, insieme alla moglie, aveva assistito al concerto "Tour 2024 - Realtà aumentata" del gruppo musicale torinese e stava uscendo dal palasport quando sulle scale sarebbe scoppiata una lite. Forse, spinto da qualcuno, Morra è precipitato al suolo. Gli investigatori della squadra mobile fiorentina stanno esaminando i filmati ripresi dalle telecamere del Mandela Forum per ricostruire l'accaduto è stanno ascoltando i numerosi testimoni della rissa. L'evento aveva radunato alcune migliaia di persone tuttavia senza esaurire i posti disponibili. Secondo una prima ricostruzione, il diverbio da cui sarebbe scaturita la colluttazione c'è stato con un'altra persona, che è in via di identificazione da parte della squadra mobile.

La testimonianza

Alcuni operai che in questi giorni stanno lavorando al Nelson mandela avrebbero raccontato alle forze dell'ordine che prima della lite qualcuno avrebbe tirato fuori un coltello e da lì sarebbe esplosa la rissa.

L'arma è stata trovata dai poliziotti che adesso dovranno capire a chi apparteneva.