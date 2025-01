La lite, poi la coltellata al petto. Così la 33enne uccide il compagno a Bovisio Masciago

Ascolta ora 00:00 00:00

Hanno iniziato a bisticciare; la lite poi è degenerata, ha preso una piega sempre più pericolosa e alla fine è sfuggita definitivamente di mano. Fino a quando la donna, Stella Boggio, ha impugnato il coltello e lo ha usato per colpire dritto al petto il suo compagno, Marco Magagna. Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, la reazione sarebbe avvenuta a seguito di un'aggressione da parte del 38enne, con il quale conviveva dal mese di maggio nell'appartamento. Il colpo fatale sarebbe stato sferrato nel soggiorno. La tragedia si è consumata a Bovisio Masciago, un piccolo comune della provincia di Monza e della Brianza, nella notte appena trascorsa. È stata proprio la 33enne brianzola a lanciare l'allarme e a chiamare il numero unico delle emergenze 112 dopo aver ucciso il fidanzato; poi è stata portata in caserma per essere interrogata e adesso è accusata di omicidio.

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Ogni tentativo e speranza di salvare l'uomo, però, si è rivelato vano: i soccorritori non hanno potuto fare altro che accertare il decesso della vittima. La coppia viveva in un appartamento di via Tonale. Pare che il rapporto tra i due sia stato molto turbolento negli ultimi tempi, tanto che i vicini riferiscono di liti burrascose.

Ma, almeno per il momento, non sarebbero emerse pregresse denunce o interventi delle forze dell'ordine. Nelle prossime ore si proverà a scavare nella relazione della coppia, magari sentendo anche i parenti e gli amici più stretti che potrebbero aiutare a fornire un quadro più dettagliato.