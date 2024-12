Roma, uccide l'ex a coltellate e si costituisce: in manette una 37enne

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Hanno iniziato a litigare per l'ennesima volta, poi la situazione è sfuggita definitivamente di mano e si è consumata la tragedia: la donna ha impugnato il coltello, si è scaraventata contro l'ex e l'ha ucciso. Il dramma è avvenuto a Nettuno, in provincia di Roma. Alla fine la 37enne Simonetta Cella si è costituita, confessando di aver tolto la vita all'uomo. Trattenuta in caserma, al termine dell'interrogatorio è stata arrestata e condotta nel carcere di Rebibbia alla luce dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico.

La vittima è Gianluca Monaco e aveva 43 anni. I due, genitori di una bambina, erano gestori di un locale. Stando a quanto riferito da LaPresse, da fonti investigative è emerso che il delitto sarebbe stato commesso con un coltello da cucina. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato ieri sera in una pozza di sangue, verso le 22:10, all'interno del cortile di un condominio e presentava diverse ferite da arma da taglio.

I carabinieri sono subito giunti sul posto dell'accaduto. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini che, allarmati per le urla che provenivano dall'abitazione in via Bachelet, hanno fatto una segnalazione al 112. Poi sono arrivate le dichiarazioni della donna, che così ha permesso ai militar di far ritrovare anche un coltello - intriso di sangue - che riferiva di aver gettato in strada.

L'Adnkronos fa sapere che Simonetta avrebbe riferito di aver preso a coltellate Gianluca al culmine dell'ennesima lite per problemi economici e per la gestione della figlia.

Bisognerà verificare se alla base di tutto ci siano effettivamente questioni legate ale all'affidamento della piccola. Chi lavora alle indagini del caso dovrà anche provare a ricostruire i rapporti tra i due, magari sentendo parenti e amici che potrebbero aiutare a fornire dettagli importanti.