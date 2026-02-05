Lucca, il monossido di carbonio stermina padre, madre e due figli

- Notizia in aggiornamento -

Un'intera famiglia sterminata dal monossido di carbonio nella frazione Rughi del comune di Porcari, in provincia di Lucca. La tragedia si è consumata ieri sera all'ora di cena. Le vittime sono un uomo di 48 anni, una donna di 43 e i loro due figli, un 22enne e una 15ene. Una quinta persona, parente delle vittime, è stata trovata viva ma in gravi condizioni. Intossicati, in forma leggera, tre carabinieri entrati nella casa per prestare soccorso.

Al momento non sono note le generalità delle vittime. Sul posto oltre al personale del 118 con le ambulanze di diverse associazioni di soccorso, sono intervenuti i vigili del fuoco che sono entrati nell'appartamento per cercare di salvare le persone. Era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso, ma constatato il decesso delle quattro persone, è stato fatto tornare indietro. La casa, un terratetto, si trova in via Galgani.

La famiglia è di origine straniera, forse dell'Albania. L'allarme è stato dato da un familiare, dopo le 20, che li voleva contattare ma non rispondevano. La scoperta è stata fatta in serata ma è da stabilire a che ora potrebbe risalire la morte.

Accertamenti sono in corso da parte dei vigili del fuoco secondo i quali nella casa si sarebbe diffuso monossido di carbonio.

Monossido killer

Gas incolore e inodore, proprio per tale motivo il monossido di carbonio è considerato un "killer silenzioso". In pochi minuti può provocare malori, perdita di coscienza e morte.