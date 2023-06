Furia no vax contro Anthony Fauci premiato a Siena: slogan e striscioni

Nelle scorse ore Anthony Fauci è stato insignito dall'Università di Siena della laurea ad honorem in medicina e chirurgia. Nello stesso momento in cui allo scienziato americano veniva consegnata la pergamena però, circa cinquecento persone riconducibili alla galassia no vax provenienti da tutta Italia hanno sfilato per alcune vie della città toscana, contestando Fauci con slogan e striscioni. E l'accaduto continua a far discutere a livello locale (e non solo). L'immunologo statunitense, balzato agli onori delle cronache negli anni della pandemia per essere stato uno dei riferimenti di Donald Trump prima e di Joe Biden poi in termini di contrasto al Covid19, è stato premiato in Toscana per il contributo dato alla ricerca sull'Aids e sulle immunodeficienze. Il suo discorso durante la cerimonia di conferimento del diploma di laurea non poteva però non toccare il Coronavirus e le misure messe in atto dai vari Stati per contrastarlo. E Fauci si è soffermato anche sugli anti-vaccinisti.

L'appello di Fauci: "La retorica anti-scientifica è pericolosa"

"La questione dello scetticismo verso la scienza va presa sul serio. In tutto il mondo purtroppo esistono un pensiero e una retorica anti-scientifica pericolosa per la scienza e per la società - ha affermato il diretto interessato - le persone in base ai propri credi litigano tra loro e ignorano la scienza. E in questi casi la non verità diventa la verità. Quando tutto è confuso la società ne soffre, negli Usa come in Italia occorre aderire alla scienza e lasciare da parte le cospirazioni". La proclamazione è stata trasmessa in streaming dall'Università di Siena, ma oltre ai presenti in aula magna ce n'erano altri che attendevano all'esterno dell'edificio, a poche decine di metri di distanza. Già, perché a quanto pare qualche centinaio di manifestanti (direttamente o indirettamente) riconducibili ad Alternativa, Movimento 3V e ad altre associazioni si sono ritrovati nei pressi dei Giardini La Lizza per rimarcare il loro malcontento nei confronti della decisione del rettore. E non hanno risparmiato critiche allo stesso Fauci.

La protesta dei no vax