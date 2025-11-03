Lutto per Laura Pausini, lo zio travolto e ucciso mentre era in bici

Lutto per Laura Pausini. In un incidente avvenuto ieri alle porte di Bologna è morto Ettore Pausini, zio paterno della cantante. Lo riporta Il Resto del Carlino. L'uomo, che viaggiava in bicicletta, per cause ancora da accertare è stato investito da un'auto che non si è fermata dopo l'impatto. Inutile l'intervento dei soccorsi.

Come ricostruito dal Il Resto del Carlino, Pausini era diretto verso il centro, mentre l'auto che l'avrebbe colpito si dirigeva verso la periferia. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti. L'auto avrebbe colpito la mountain bike della vittima e sarebbe poi fuggita. I soccorritori sarebbero intervenuti tempestivamente tentando di rianimato Pausini per un’ora, ma purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano.

Alcuni testimoni hanno raccontato che l'impatto ha fatto "volare" in aria Ettore Pausini e avrebbero identificato una Opel Astra vecchio modello. Le forze dell'ordine stanno setacciando strade periferiche e il filmati delle telecamere di zona per trovare il pirata della strada.

La zona dell'incidente in passato è stata già segnalata come pericolosa, diversi residenti del luogo, scrive ancora il quotidiano, hanno lanciato appelli perché la via - e quel tratto in particolare - fosse messo in sicurezza al più presto.