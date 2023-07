La M4 "decolla" da San Babila a Linate, un aereo gonfiabile per l'inaugurazione

L’aeroporto di Milano Linate “atterra” in piazza San Babila, nel cuore Milano per il “decollo” alle 13 di questo martedì della M4, la metropolitana Blu che dalle 13 collegherà il city airport con il centro città in soli 12 minuti. Sull’aereo gonfiabile di 20 metri con la livrea bianca e blu e la scritta campeggia infatti la scritta “Con M4 voli a Linate“. In contemporanea, nella fermata della metropolitana di Linate Aeroporto è stata allestita una riproduzione di piazza San Babila, con tanto di aiuole e una copia della fontana realizzata dall’architetto Luigi Caccia Dominioni. Entrambe le installazioni saranno visibili per tutta la prossima settimana.

Due luoghi che ora sono più vicini grazie al prolungamento della M4, anche con l’apertura della nuova fermata “Tricolore” e che si potranno raggiungere in pochissimo tempo senza utilizzare un mezzo privato per un viaggio che dal centro di Milano porta fino al centro dell’Europa.

Per il primo giorno la tratta della M4 è a ingresso gratuito e le stazioni della tratta sono: Linate Aeroporto, Repetti, Stazione Forlanini, Argonne, Susa, Dateo, Tricolore e San Babila, collegata direttamente con il sistema delle metropolitane. Per l'occasione riaprirà anche piazza San Babila, trasformata in una grande area pedonale in continuità con corso Vittorio Emanuele.

L’apertura della M4 porterà velocemente i viaggiatori in centro con grandi benefici per l’economia, come rileva un sondaggio realizzato da Confcommercio Milano (dati elaborati dall'Ufficio Studi) al quale hanno risposto 768 imprese (l'80% nell'area milanese: maggiori risposte da dettaglio non alimentare, 21%; attività di agenzia e rappresentanza 19%; ristorazione e servizi alle imprese 12%). L'incremento del giro d'affari viene valutato entro il 10% dal 57% delle imprese milanesi.