Macché consiglio comunale, gioca il Napoli!

"Il calcio è l'unica religione che non ha atei", scriveva Eduardo Galeano, autorevole giornalista e saggista uruguaiano, nel suo "Splendori e miserie del gioco del calcio" e a Napoli, che di religione, misticismo e pallone se ne intendono, sembrano aver preso alla lettera l'aforisma del sudamericano. Quando c'è la messa, o meglio, il rito, non si possono prendere altri impegni.

Lo scorso 8 novembre il Napoli era impegnato nella quattordicesima giornata di Serie A contro l'Empoli. Proprio in quei novanta minuti si è tenuta una seduta del consiglio comunale di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Un affronto troppo grande per qualcuno: il Napoli primo in classifica è in campo e all'ora della partita si tiene il consiglio comunale? C'è stato un curioso siparietto tra un consigliere comunale e il presidente del Consiglio. “ In dieci anni di presidenza non ho mai messo un consiglio comunale quando giocava il Napoli ”, afferma prendendo la parola il consigliere comunale-tifoso proprio mentre la formazione di Spalletti calciava il pallone allo Stadio Diego Armando Maradona. Il commento, chiaramente ironico e scherzoso, ha provocato le risa dell'intera giunta e dell'attuale presidente del consiglio. Puntuale la replica del consigliere: "Lei ride? C'è da piangere" . Sempre in maniera scherzosa arriva la risposta: "Ha ragione, ha ragione..."

Certamente le istituzioni sono luoghi dove dovrebbero essere prese le decisioni per il bene della città e si dovrebbe dibattere esclusivamente su cosa fare o non fare per migliorare il luogo che si amministra. Proprio per questo, essendo divenuto virale su ogni social il video dell'intervento, nel giro di pochi giorni si è scatenata una grande polemica contro il consigliere protagonista della singolare protesta. Allo stesso tempo, però, è bene sottolineare che l'intervento è durato solo pochi secondi e che il carattere scherzoso era palese.