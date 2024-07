Macerata, l'auto finisce nel lago. Giallo sulla causa: ipotesi di omicidio

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia a Macerata, dove una coppia di anziani - a bordo della propria automobile - ha perso la vita dopo essere finita nelle acque di un lago. Il drammatico episodio è avvenuto questa mattina, verso le ore 10, nel laghetto del Cirdolo per la pesca sportiva Wild Fish Azzoni a Montefano. Stando alle prime ricostruzioni, la vettura (una Punto) improvvisamente è finita nello specchio d'acqua per poi inabissarsi sul fondale profondo circa 5 metri. Inizialmente si pensava a una manovra fatale come causa dell'incidente, ma con il passare delle ore ha preso piede l'ipotesi di un gesto volontario.

Infatti, riporta l'Ansa, i carabinieri hanno appurato che è stata una scelta presa in maniera volontaria: la signora da tempo stava facendo i conti con dei problemi di salute e il marito non era più in grado di riuscire a raggerne il peso. La coppia (lei di 84 anni, lui di 92) era di Filottrano, in provincia di Ancona.

Auto finisce per cause da accertare nelle acque di un laghetto sportivo a Montefano, nel maceratese: i sommozzatori dei #vigilidelfuoco recuperano i corpi senza vita dei due anziani, un uomo e una donna, a bordo del veicolo #7luglio pic.twitter.com/XDWtBU9QtZ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 7, 2024

" Mentre la macchina sprofondava nel lago, due ragazzi si sono tuffati per cercare di salvarli. Lui è stato qui ieri mattina, ha parlato con i ragazzi dicendo che quando sarebbe stata meglio la moglie, sarebbero venuti a fare una passeggiata. Ma non avremmo mai pensato tutto questo ", sono le parole di Franco Beccacece (gestore del Wild Fish Azzoni) pubblicate su Il Resto del Carlino.

L'episodio è avvenuto davanti a diverse persone presenti. La Punto nera - è la versione riportata da Il Messaggero - stava attraversando la stradina che costeggia il lago. Poi è arrivata la svolta improvvisa dell'auto, che si è diretta verso lo specchio d'acqua. A quel punto la vettura è sprofondata e alcuni presenti hanno provato a raggiungerla nel tentativo di salvare le persone intrappolate all'interno della macchina. Ma il tutto è risultato vano.

L'allarme è stato lanciato da alcuni pescatori, che hanno assistito con i loro occhi alla tragedia vedendo l'acqua finire nell'acqua.

Sul posto sono prontamente intervenuti idei Vigili del Fuoco per le operazioni di recupero del mezzo e dei corpi della coppia. Anche il 118 e i carabinieri sul luogo dell'accaduto. Per i due non c'è stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto fare altro che accertare la morte.