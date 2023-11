La dimettono dall'ospedale ma l'ambulanza porta a casa un'altra donna: errore choc a Monza

Un episodio che ha dell'incredibile, quello avvenuto qualche giorno fa a Monza, quando una donna, che attendeva il ritorno a casa della madre dall'ospedale, si è resa conto che nell'ambulanza c'era un'altra persona.

Quest'ultima, un'anziana sulla settantina, aveva in realtà provato a spiegare agli operatori che c'era stato uno scambio di paziente: "Non sono Luisella, io mi chiamo Maria, e quella non è casa mia" . Tutto inutile, dato che i barellieri erano convinti del fatto che la signora fosse semplicemente in stato confusionale per via del ricovero e non ricordasse nulla. Invece l'anziana aveva ragione.

Quando la presunta figlia della paziente è andata ad accogliere la madre, si è resa subito conto dell'errore fatto dal personale dell'ambulanza. "Immagini lo choc" , racconta quest'ultima a Il Giorno, "quella donna che avevano appena riportato a casa non era mia mamma. Era un'altra povera donna”.

La signora Monica spiega al quotidiano ciò che è accaduto dopo le dimissioni della madre dall'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. "Mia mamma non sta tanto bene, ha 79 anni, e quando ha avuto uno dei suoi episodi di malessere, ho chiamato l’ospedale Bassini, dove era già stata ricoverata e dove avevano già le sue cartelle cliniche" , racconta. "Ho portato mia madre alle 16 circa e le hanno fatto gli esami del sangue: i valori erano sballati, ma alle 23.30 il medico ci ha informato che avevano deciso di dimetterla e che bisognava ripetere gli esami una settimana più tardi per monitorarla" , precisa ancora.

Essendo la paziente allettata, si è reso ovviamente necessario il trasporto in ambulanza: Monica, dietro suggerimento del personale dell'ospedale, sceglie di appoggiarsi a una ditta privata e fa ritorno a casa in attesa dell'arrivo della madre. Su quell'ambulanza, tuttavia, viene caricata un'altra paziente, anch'essa anziana e coi capelli bianchi. Quest'ultima cerca di avvisare invano i barellieri dello scambio di persona. Il sospetto di un errore si insinua presto anche nella mente di Monica : "Durante il trasporto mi hanno chiamata dall’ambulanza sostenendo che mia madre stava dando dati non corretti e chiedendo a me" . I sospetti si rivelano fondati, dato che a tornare a casa non è la madre bensì un'altra anziana donna.