La magia dell'albero di Natale galleggiante

Non è una novità ma l’emozione è sempre forte. E coinvolge grandi e piccini. Anche quest’anno è stato acceso l’albero di Natale galleggiante sul Porto di Baia. Il simbolo delle ormai imminenti feste è considerato una delle principali attrazioni di Bacoli, città flegrea in provincia di Napoli.

Un albero gigantesco, semplice nella forma ma di immenso fascino, che illumina la notte e rischiara le acque con i suoi bagliori. Un piccolo tesoro tra i tanti tesori che vanta il territorio. Una perla che incanta i cittadini e i tanti turisti che giungono nella località campana per ammirarlo.

"È acceso! L’Albero di Natale illumina il Porto di Baia. Un fascio di luci in mare. All’ingresso del Parco Archeologico Sommerso, il più grande del Mar Mediterraneo. È la prima volta, qui" , ha scritto su Facebook il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. Il primo cittadino ha evidenziato che la struttura rappresenta "un messaggio di gioia, di speranza, alla porta d’accesso della nostra città. Bacoli fa gli auguri, con l’albero dorato. Sullo sfondo, il Castello Aragonese. Ed il Vesuvio. Lo abbiamo appena inaugurato". Il sindaco ha ricordato che l’accesione del maestoso albero di Natale è avvenuta con "il parroco di Baia, Giovanni. Con il comandante della Guardia costiera, Paolo Rinaldi. Con il comandante della Guardia di Finanza, Vigile Adelchi. Con il presidente del Consiglio comunale, Mauro Cucco. E gli ormeggiatori del porto, che hanno voluto fare questo bel dono alla comunità".

Della Ragione, con evidente soddisfazione, ha rimarcato che l’albero in mare è "visibile da più punti del paese. Bellissimo. Insieme, facciamo risplendere il nostro paese. Un passo alla volta”.

Già da diversi giorni Bacoli è invasa da un fiume di turisti che giungono nella città non solo per assaporare l’atmosfera del Natale ma anche per andare alla scoperta del territorio circostante. In un altro post pubblicato su Facebook lo stesso sindaco ha pubblicato le immagini delle strade piene di persone. "Queste immagini ci raccontano che è possibile fare della nostra città una meta ambita per i turisti, per le famiglie della provincia e della regione – ha scritto il sindaco- Non solo in estate. Ma anche in inverno. Tutto l’anno. Il nostro paese può essere luogo di gioia, tutte le stagioni".