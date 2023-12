Magia di Natale al Diaz 7 con il gospel di Sherrita Duran e i suoi coristi

Magia del Natale in scena giovedì 14 dicembre, nell’affascinante cornice del Diaz 7, a pochi passi da Piazza del Duomo a Milano, con una serata emozionante coccolati dalla calda musica Gospel capace di unire il dolce canto al ritmo black. A incantare il pubblico, insieme ai suoi coristi, sarà Sherrita Duran, con la sua voce calda dal timbro morbido e vellutato e capace di estensioni vocali senza confini.

Grazie a un innato talento compositivo, Sherrita riesce infatti a trasmettere in modo naturale la sua passione e il suo amore innato per la musica. Una dote che si percepisce in ogni brano del suo vastissimo repertorio che spazia dalla lirica al pop, dal gospel al jazz, dalla musica Soul alla musica dance e hip-hop, dal rhythm and blues al musical.

Un’occasione perfetta per trascorrere un momento ricco di piacevoli emozioni per entrare appieno nell’atmosfera natalizia e un’occasione di festa prima che si chiuda il sipario degli eventi autunnali del palinsesto di FOOD & FUN 2023 al Diaz 7, in attesa che nuove occasioni siano pronte a sorprendere gli ospiti per il 2024.

La serata del 14 dicembre – a partire dalle ore 21.00, sarà accompagnato, per chi lo desidera, da una cena - inizio ore 20 - per vivere una dimensione di totale benessere avvolti anche da un’offerta gastronomica sempre originale e di altissimo livello, grazie anche alla collaborazione avviata con lo chef Simone Rugiati.

Ecco le modalità di prenotazione obbligatoria, ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni: ore 20.00 cena & spettacolo (28,00 euro); ore 21.00 spettacolo gratuito & consumazione facoltativa. Ci si può iscrivere all’evento tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo e data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20.00; chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7.

Sherrita Duran, nata e cresciuta a Fresno in California si trasferisce molto presto a Los Angeles dove nel 1992, quando la sua carriera artistica è già avviata, si laurea in Opera Lirica, Musica e Arti Vocali presso l’Università South California. Dopo un paio d’anni in tournée con vari ensemble musicali, si trasferisce a New York per dedicarsi completamente alla lirica e ai musical e nel 2000 riceve il premio di poeta dell’anno dalla rivista Talent in Motion e nel 2003 vince la prestigiosa borsa di studio per cantanti lirici della Gerda Lissner Foundation.

Dopo nove anni di importanti esperienze a New York, Sherrita si trasferisce in Italia dove nel 2005 è seconda classificata al concorso Singing for Life con una canzone da lei scritta, Come away, dedicata al marito e cantata in seguito il giorno delle loro nozze; allo stesso concorso Sherrita partecipa nuovamente nel 2006 insieme all’artista Majen’ku, questa volta guadagnandosi il primo posto con la canzone “Quando tornerai”.

Molte le nuove collaborazioni professionali dell’artista: vocalist di Adriano Celentano, Gianni Morandi, Mauro Ermanno Giovanardi (I La Crus), il maestro Fio Zanotti, il DJ Molella (Radio Deejay, M2o); con il rapper Mondo Marcio incide la canzone “Segui la stella”.

Nel 2009, insieme ad altri artisti tra i quali Katia Ricciarelli, Riccardo Fogli, Little Tony, Silvia Mezzanotte e Andrea Mingardi, partecipa alla compilation Caro Papà Natale 2 con la canzone The dream of Christmas, realizzata insieme al DJ Molella. Il cd sarà premiato con il Disco d’oro nel 2009 e con il Disco di platino nel 2010.

Il suo talento di cantautrice viene finalmente riconosciuto e due canzoni inedite, You are e Your love ( tratte dall’album Time of the butterfly), entrano a far parte dell’album Milano Gospel Festival 2009, venduto nelle edicole di tutt’Italia allegato al quotidiano Il Giornale.

Dal dicembre 2010 è vocal coach e solista dell’Italian Gospel Choir, formato da professionisti e diretto da importanti maestri tra i quali Peppe Vessicchio, Fio Zanotti e Fabio Perversi.

Nel novembre 2011, al Chiambretti Music Show, Sherrita e l’Italian Gospel Choir partecipano con la canzone di Laura Pausini La solitudine. Nel febbraio 2012 all Festival di Sanremo accompagna Adriano Celentano in entrambe le sue apparizioni, sotto la direzione del maestro Fio Zanotti.

Nel maggio 2017 arriva il suo nuovo album “Keep Shining” collezioni di 9 brani di genere Gospel/R&B suonati e arrangiati dal maestro Marco De Domenico. Nel Febbraio 2019 torna al Festival di Sanremo e accompagna insieme al suo coro Gospel, il cantante Irama con la canzone La ragazza con il cuore di latta, dove le è affidata una parte solista nella canzone.

Nel 2023 Zucchero Sugar Fornaciari, ingaggia lo "Sherrita Duran Gospel Choir", formato da 20 elementi per cinque concerti alle Terme di Caracalla a Roma e due concerti alla Rcf Arena di Reggio Emilia durante il World Wild Tour.

Sherrita attualmente è impegnata in diversi progetti paralleli alla sua professione di docente di canto e dal dicembre 2011 insieme al marito ha cominciato un progetto nelle carceri italiane, chiamato “Smile Of Grace” dove esegue concerti di musica Gospel per i detenuti e il personale delle carceri, portando attraverso la musica un messaggio di amore, gioia, perdono, speranza.