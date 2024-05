"Mail elettorale inviata ai dipendenti del Comune". Sotto accusa il candidato sindaco Pd

Una mail recapitata a tutti i dipendenti del Comune di Modena che li invitava a votare per il candidato sindaco di centrosinistra Massimo Mezzetti, violando così le regole dettate dal Garante della privacy in materia di propaganda elettorale (secondo cui i partiti, le liste o i singoli candidati non possono utilizzare indirizzi di posta elettronica senza il consenso specifico e informato dei destinatari). Per questo motivo nella città emiliana è scoppiato nelle scorse ore un vero e proprio "caso", a circa tre settimane dal voto. Stando a quel che riporta il sito web ModenaToday, tutto è partito dalla segnalazione di un dipendente comunale: quest'ultimo ha riferito di aver ricevuto sulla casella di posta istituzionale una mail elettorale. Si tratta a quanto sembra di un messaggio con il manifesto elettorale del candidato del Pd e della sinistra, contenente un link che rimanda al sito web di quest'ultimo.

" Sabato mattina i dipendenti del Comune di Modena (immagino tutti quelli che hanno una casella di posta elettronica del Comune, quindi circa 1400 dipendenti), compreso il sottoscritto, si sono visti recapitare sulla propria casella comunale la pubblicità elettorale del candidato del Partito Democratico, Massimo Mezzetti - ha fatto sapere il dipendente - ciò vuol dire che zelanti collaboratori dell'attuale staff del sindaco, hanno 'passato' l'intera mailing list dei dipendenti comunali al candidato PD Massimo Mezzetti". Secondo la stampa modenese, non si tratterebbe di un episodio inedito, ma ci sarebbe un precedente risalente ad un decennio fa e riguardante sempre il centrosinistra: già nel 2014 il personale del Comune si vide recapitare una mail elettorale riguardante il sindaco uscente Gian Carlo Muzzarelli, allora candidato alle primarie del Partito Democratico. Anche alla luce di ciò è sorta una polemica che sta proseguendo, con altre forze politiche che hanno duramente criticato quanto successo (non risparmiando "stoccate" al Pd).