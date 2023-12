Un malore improvviso nella notte: Niccolò muore in casa a 22 anni

Una tragedia improvvisa, che si è consumata nel cuore della notte senza alcun segnale premonitore: a perdere la vita a soli 22 anni a causa di un malore che non gli ha dato scampo, lasciando nel dolore la propria famiglia e la comunità di Montecatini Terme e quella di Ponte di Serravalle (Pistoia) è Niccolò Ginanni, primogenito di Stefano, conosciuto imprenditore e titolare della TL Tecnolamiere di Serravalle.

Sull'episodio, che si è verificato nella notte tra sabato 2 e domenica 3 dicembre, si potrà fare chiarezza esclusivamente con un'autopsia. Stando alle notizie circolate fino ad ora, il giovane aveva trascorso le ore precedenti la tragedia in compagnia della propria fidanzata, senza che nulla lasciasse presagire ciò che sarebbe accaduto qualche ora più tardi. Un sabato sera normale, come tanti altri, con una cena fuori. Poi il rientro a casa, dove nella notte Niccolò ha accusato un improvviso malore.

I suoi familiari si sono resi conto di ciò che stava accadendo, ed hanno provveduto a contattare il 118 per lanciare l'allarme e richiedere un rapido intervento sul posto. Nonostante la tempestività dei soccorsi, tuttavia, è stato impossibile salvare la vita al 22enne. Trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Jacopo di Pistoia, Niccolò si è spento poco dopo, a causa di un improvviso e ulteriore peggioramento delle condizioni di salute.

Resta solo il grande dolore per l'inspiegabile scomparsa di un figlio e la forte volontà di fare luce sulla vicenda, alla ricerca delle cause che ne hanno determinato la morte. E questo soprattutto per il fatto che il ragazzo non aveva alcuna patologia pregressa tale da consentire di ipotizzare cosa possa essergli accaduto.

Vista la giovane età della vittima, è stata disposta la realizzazione di un esame autoptico, con l'obiettivo di cercare di risalire alla causa del malore e di quella tragedia improvvisa che non sembra avere alcuna spiegazione. Solo dopo la conclusione degli esami sulla salma di Niccolò il suo corpo verrà restituito ai familiari per celebrare il funerale e provvedere al seppellimento.