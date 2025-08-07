Malpensa, American Airlines lancia il volo diretto da Miami a Milano

American Airlines continua la sua espansione in Italia e lancia nella prossima stagione estiva, a partire da marzo 2026, il suo terzo volo giornaliero diretto per Milano Malpensa da Miami. Il continuo aumento dei viaggi tra il Nord America e l’Europa durante l’estate ha portato a questa scelta strategica e Miami diventa così il terzo hub della compagnia aerea con servizio diretto verso la capitale mondiale della moda, affiancandosi ai collegamenti da New York e da Philadelphia.

“Dopo il recente lancio della rotta da Philadelphia a Milano, siamo entusiasti di collegare Milano con il nostro dinamico hub di Miami - spiega José A. Freig, vice president International and inflight dining operations della compagnia aerea -. L’estate 2025 ha registrato un numero record di voli verso l’Italia dagli Stati Uniti, con i nostri passeggeri alla ricerca di destinazioni ricche di storia, cultura, gastronomia, vini e paesaggi suggestivi. Per questo siamo felici di espandere ulteriormente la nostra presenza in Italia che è diventata la nostra seconda destinazione europea per numero di voli e non vediamo l’ora di accogliere i viaggiatori a bordo del nostro nuovo servizio il prossimo anno.»

"Siamo orgogliosi del ritorno del volo non-stop di American Airlines tra Milano Malpensa e Miami per la stagione estiva 2026. Questa ripresa del servizio conferma il ruolo crescente di Malpensa come gateway chiave per gli Stati Uniti, con una rete in espansione che riflette la crescente domanda di viaggi sia d'affari che di piacere tra i nostri due paesi - sottolinea Luigi Battuello, Chief Commercial Officer di Sea Aeroporti di Milano -. Lo scalo di Malpensa conferma così il suo ruolo centrale nel panorama del traffico aereo internazionale, registrando nei primi sette mesi dell’anno un aumento dell’11%, trainata dai voli di lungo raggio, che segnano un incremento del 14%. Tra questi, gli Stati Uniti sono il primo mercato per volumi di traffico, con una crescita dell’8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”.

“Grazie a questo ulteriore contributo di American Airlines, nell’estate del 2026 avremo un’offerta di 74 voli settimanali sul territorio statunitense con 7 destinazioni collegate da voli diretti. Tra queste siamo davvero felici di tornare ad avere Miami, una delle località più amate dai turisti italiani, porta di accesso alla Florida - aggiunge Battuello -. Il ripristino della rotta Milano Malpensa-Miami è un'ulteriore prova dei legami forti e duraturi tra il nostro aeroporto e American Airlines, e siamo lieti di continuare a rafforzare questo importante ponte transatlantico tra l'Italia e gli Stati Uniti. Nella stagione Summer 2025, Malpensa collega 195 destinazioni, in 83 paesi del mondo, con 85 compagnie aeree, di cui 42 extra europee".

Proseguendo la sua espansione transatlantica, American Airlines introdurrà anche nuovi collegamenti verso Budapest, in Ungheria e Praga, nella Repubblica Ceca aggiungendo anche nuove rotte per Atene e Zurigo.

Milano sarà collegata con Miami, il principale hub di American Airlines per l’America Latina e i Caraibi dove è la compagnia aerea di riferimento, e offrirà ai viaggiatori un comodo accesso alle spiagge della città, alla sua vivace vita notturna, alla scena gastronomica d’eccellenza e alla sua architettura unica. American sarà l’unica compagnia aerea a operare voli diretti tra Miami e Milano.

