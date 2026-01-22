Malpensa, inagurata la nuova ferrovia: da Gallarate al Terminal 2 in 8 minuti

Inaugurato il nuovo collegamento ferroviario di 4,6 chilometri fra il Terminal 2 dell’aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria Rfi del Sempione: da questo venerdì 23 gennaio tutte le corse del Malpensa Express di Trenord in partenza da Milano Centrale arriveranno a Gallarate transitando dai Terminal 1 e 2 dell’aeroporto ed effettueranno lo stesso tragitto nella direzione opposta, partendo da Gallarate. Grazie al collegamento, da Gallarate è ora possibile raggiungere in 8 minuti il Terminal 2 e in 15 minuti il Terminal 1 di Malpensa mentre prima lo spostamento richiedeva mezz’ora. Fino al 24 febbraio il servizio serale e notturno della linea sarà potenziato, in occasione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 che saranno inaugurati il 6 febbraio a San Siro (dettagli sugli orari su trenord.it e App).

L’opera è stata promossa e coordinata da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm con un investimento di 262 milioni di euro, 63,4 dei quali stanziati nell’ambito del programma “Cef - Connecting Europe Facility - 2019 Cef Transport Map call" dell’Unione Europea. Il completamento dell’intero progetto - una volta realizzato il raccordo di 1,1 km verso Casorate Sempione - permetterà la chiusura dell’anello ferroviario intorno a Malpensa ampliando ulteriormente il bacino d’utenza dell’aeroporto con il potenziamento degli itinerari verso l’area di Milano che saranno più efficaci, rapidi e sostenibili. L'aeroporto gestito da Sea diventerà così un nodo di interscambio con servizi ferroviari di breve e medio raggio, ad alta velocità e transfrontalieri. Il tracciato ferroviario, in parte in sotterraneo (galleria artificiale e naturale) e in parte a cielo aperto (trincea), è stato studiato in modo da limitare il più possibile l’impatto sul territorio. Sono state anche adottate misure di mitigazione e compensazione ambientali con interventi di recupero delle aree forestali, attività per il ripristino della brughiera, oltre alla realizzazione di due condotti e di due passaggi faunistici per animali di piccola e media taglia.

“Come Regione abbiamo fortemente creduto in questo progetto, da un lato stanziando risorse importanti e dall’altro attuando un lavoro politico-istituzionale che ha consentito di ottenere i finanziamenti e il sostegno anche da parte dell’Unione europea, sempre attenta al tema ambientale - commenta, presidente di Regione Lombardia -. L’opera ha una rilevanza internazionale, considerando l’incidenza sui corridoi europei, ed è un esempio concreto degli investimenti in campo sulla mobilità sostenibile”.

“Quest’opera consente di connettere ancora di più la rete ferroviaria lombarda con l’aeroporto, ampliando l’offerta di trasporto intermodale per persone e merci e mettendo le basi per il prossimo collegamento verso la Svizzera. Si tratta di un’infrastruttura strategica che rappresenta un tassello molto importante in un’ottica di integrazione tra i diversi sistemi di mobilità, con notevoli ricadute positive da un punto di vista della sostenibilità ambientale, sociale ed economica”, aggiunge Andrea Gibelli, presidente di Fnm, mentre Pier Antonio Rosetti presidente di Ferrovienord, sottolinea: “Inauguriamo la nuova tratta ferroviaria a distanza di circa tre anni dall’avvio dei lavori, rispettando tutte le scadenze previste dal crono programma e consegnando l’opera finita per l’inizio degli imminenti Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026”.

“Oggi prendiamo in consegna il risultato di questi anni di lavori: domani alle 5.24 il nostro personale avvierà da Gallarate il viaggio del primo treno diretto ai due Terminal di Malpensa – dice Andrea Severini, amministratore delegato di Trenord -. Il collegamento velocizza gli spostamenti fra Gallarate e l’aeroporto e aumenta le connessioni da Varese, Porto Ceresio, Lago Maggiore. Il primo banco di prova sarà l’evento olimpico: un’occasione unica per il nostro territorio, in cui il sistema di mobilità gioca un ruolo fondamentale.

hanno viaggiato sul Malpensa Express e l’obiettivo finale è accrescere ulteriormente l’uso del treno verso l’aeroporto, per una mobilità sempre più sostenibile e integrata”.

“L’apertura del collegamento tra il Terminal 2 di Malpensa e Gallarate contribuisce all’e ne rafforza l’. L’infrastruttura, che si innesta sulla linea del Sempione, completa un percorso avviato con la stazione del Terminal 2 e amplia i collegamenti verso Nord, rappresentando il primo passo per il futuro potenziamento dei servizi ferroviari verso Milano e la Svizzera. Malpensa consolida così il proprio ruolo di core airport dell’importante rete TEN-Tn ed è fondamentale per rendere Malpensa non solo uno snodo chiave per il trasporto aereo ma uno snodo interzonale per l’Italia - commenta, amministratore delegato di Sea -. L’inaugurazione avviene a pochi giorno dall’inizio dei Giochi olimpici e paralitici per i quali è previsto un aumento di picco legato al grande evento internazionale, non dissimile da quello che registriamo di solito nel mese di luglio”.

"Grazie all’interscambio a Gallarate sarà possibile connettere il terminal T2 con Varese e il Cantone Ticino in 15’ in meno rispetto ad oggi, connettere il Verbano sia piemontese sia lombardo con Malpensa, moltiplicare le relazioni verso Milano e i siti di Mind e della Fiera di Rho - sottolinea ancora, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia -. Un impegno totale verso una mobilità efficiente e in grado di rispondere alle esigenze dell’utenza, visto che per l’aeroporto abbiamo già destinato 10 nuovi ‘Caravaggio’, molto più capienti e comodi dei precedenti Malpensa Express, con una prima classe completamente dedicata ai viaggiatori aeroportuali, già in servizio dalla prima metà del 2025. Un traguardo importante, anche in vista delle imminenti Olimpiadi Milano-Cortina”.