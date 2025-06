Maltempo in Piemonte, esonda il Frejus a Bardonecchia: un morto

In queste ore una forte ondata di maltempo si è abbattuta sull'arco alpino in Piemonte e si cominciano a contare i primi danni, alcuni anche drammatici; a Bardonecchia (Torino) il rio Frejus è esondato, causando la morte di uomo. L'attività dei soccorsi è ancora in corso.

Stando alle notizie arrivate sino ad ora, sulla zona del torinese sta insistendo il temporale, tanto che nelle ultime tre ore sarebbero stati scaricati ben 21 mm di pioggia. Il corso d'acqua si è accresciuto moltissimo e le immagini che girano in rete mostrano come il rio sia riuscito a invadere molte delle strade del paese interessato. Il Comune ha diramato l'allarme: "Esondazione in atto del Rio Frejus. Non avvicinarsi ai ponti, evitare gli spostamenti, in particolare in via Einaudi e Passeggiata Donatori di sangue. Seguite le indicazioni delle autorità locali" , è quanto si legge sui social.

La vittima è un uomo italiano di circa 50 anni. Disperso da ore, è stato rinvenuto dalla polizia nel rio Merdovine, a 400 metri di distanza dal suo furgone. Pare assai probabile che il 50enne sia stato travolto dall'acqua dei rio. Saranno comunque svolte le dovute indagini.

Intanto proseguono gli interventi dei soccorsi. I vigili del fuoco, intervenuti con dieci squadre, si trovano ancora al lavoro dopo essere partiti intorno alle ore 16.00. Per prestare aiuto alla popolazione è stato mobilitato anche l'elicottero Dragon. Un palazzo è stato evacuato e dieci persone sono state portate via. Altre quattro persone sono state salvate mentre si trovavano nelle loro auto. Le autorità hanno inoltre deciso di chiudere la strada statale 335 di Bardonecchia. Le auto vengono deviato verso la A32. Presenti gli uomini di Anas.

Chiara Rossetti, sindaco di Bardonecchia, ha firmato un'ordinanza in cui dichiara la zona rossa per quanto riguarda

tutti i cittadini presenti sul territorio del Comune di Bardonecchia, con effetto immediato, di non lasciare le proprie abitazioni per nessuna ragione".

l'area che circonda il torrente Frejus. Viene dato ordine a "