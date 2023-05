Maltempo a Brescia: frana l'argine del Naviglio grande

Una violenta e improvvisa bomba d’acqua si è scaricata sopra la Città e la provincia. Alle 18 si è abbattuta la forte ondata di maltempo che ha intasato il centralino dei Vigili del Fuoco. Un temporale come questo non si vedeva da tempo.

La situazione in Città

Sono cinque i sottopassi completamente allagati in città, addirittura l’acqua è arrivata ad un metro di altezza. Un’auto è rimasta intrappolata in via Duca degli Abruzzi e le due persone a bordo sono state fatte uscire. La stessa strada è stata successivamente chiusa dalla Polizia locale a causa dell’allagamento. La metropolitana, nonostante l’acqua sia scesa fino a lambire le rotaie, non ha comunque subito interruzioni alla viabilità. Alcuni treni hanno però patito dei rallentamenti. Gli autobus sono stati invasi dall’acqua che era talmente alta da entrare nei portelloni. Diversi tombini sono stati aperti per consentire il deflusso d’acqua e la Protezione Civile è stata allertata. Il fiume Mella a Ponte Crotte è attualmente sotto osservazione e non si escludono eventuali interventi. Strade come fiumi nel quartiere di Sant'Eufemia, a San Polo e nella zona di Via Milano.

I problemi in provincia

La Provincia di Brescia comunica che attualmente la situazione è sotto controllo. I Vigili del Fuoco sono attivi e pronti ad ogni evenienza in caso di peggioramento. Le località maggiormente colpite sono Concesio, Brescia, Caino, Nave e Rezzato dove la pioggia caduta ha fatto franare un tratto dell’argine del Naviglio Grande e due auto hanno subito danni. Non ci sono feriti. A Nave il torrente Listrea è esondato creando danni alla vegetazione. A Caino, invece, uno smottamento si è riversato sulla strada provinciale del Caffaro, causando diversi disagi alla circolazione.

Le prossime ore

Secondo gli esperti, la perturbazione continuerà fino alle prime ore del mattino di giovedì 25 maggio. Il maltempo si sta manifestando prevalentemente in pianura e nella zona centro-occidentale. Nella giornata di domani, 25 maggio, si potrebbero verificare forti raffiche di vento e altri temporali. Nelle ore pomeridiane ci saranno possibili rovesci o temporali isolati ma comunque di lieve entità. Le previsioni per la serata sono confortanti, i fenomeni atmosferici dovrebbero esaurirsi.