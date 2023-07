Maltempo: forte nubifragio su Milano. Centinaia le chiamate ai Vigili del Fuoco

Ancora un nubifragio, come purtroppo era stato previsto dagli esperti, ha colpito Milano e il suo hinterland intorno a ora di pranzo con forti raffiche di vento che hanno abbattuto numerosi alberi mandando in tilt la viabilità e creando non pochi disagi anche al trasporto pubblico. Sono stati danneggiati anche alcuni tratti delle linee elettriche che alimentano i mezzi come ha specificato la stessa Atm del capoluogo attraverso le pagine social con la deviazione di numerose linee: chiusa per un breve periodo anche il tratto della metro M2 tra Vimodrone e Cernusco per la presenza di rami sui binari portati dal vento.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

In poco tempo sono state più di cento le chiamate ai Vigili del Fuoco specialmente nella zona nord-ovest di Milano che è stata una delle aree più colpite: gli interventi hanno interessato Canegrate, Legnano, Busto Garolfo, Lainate, Pogliano Milanese. I sommozzatori hanno prestato soccorso a un cittadino di Villa Cortese rimasto intrappolato all'interno del suo garage allagato. Si contanto anche tre feriti tra persone che si trovavano in auto durante la tempesta di vento che ha abbattuto diversi alberi come accaduto a Legnano dove il conducente, per fortuna, è riuscito a uscire dalla propria vettura senza conseguenze e portato in ospedale per accertamenti di routine. Tre grossi alberi sono caduti su altre vetture provocando il ferimento di due donne, una di 34 e una di 81 anni, anch'esse trasportate in ospedale ma non in gravi condizioni.

Allerta arancione per 24 ore

Prevedendo fenomeni di forte intensità, il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un'allerta arancione per la città di Milano della durata di 24 ore: il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi qualora dovessero verificarsi altre criticità.

Danni a Trenord

Trenord ha annunciato " diversi danni all'infrastruttura a causa del maltempo " con numerosi problemi alla circolazione: molti treni delle diverse direttrici della Lombardia hanno ritardi medi di un'ora con molte soppressioni in tutte le linee. Nel caso specifico sono bloccate le linee per Como, Lecco e Sondrio per un " grave danno alla stazione di Monza ".

Bomba d'acqua in Brianza e a Varese

Ma non è stata soltanto Milano ad essere bersagliata da temporali, nubifragi e forti raffiche di vento: trombe d'aria sono state registrate in provincia di Monza ma soprattutto una bomba d'acqua fa parlare di sè per aver provocato la caduta di un pino da una casa privata che è finito sulle auto in sosta lungo la strada. Fortunatamente non c'è nessun ferito con i Vigili del Fuoco che sono a lavoro per liberare la strada da rami, tronco e detriti. L'emergenza maltempo riguarda vaste aree della Lombardia con una bomba d'acqua e vento che ha colpito anche la provincia di Varese provocando numerosi danni per piante cadute, allagamenti e tetti scoperchiati.