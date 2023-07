Il maltempo non si ferma, nubifragio su Cremona: "40 minuti da incubo"

Non si ferma l'ondata di maltempo in Lombardia, dopo gli ingenti danni di ieri, causati dalla grandine, dalle bombe d'acqua e dalla raffiche di vento, arriva oggi la notizia di un violento nubifragio a Cremona e provincia.

Grandinate e blackout

Ancora una volta è stata la grandine a provocare maggiori problemi. Chicchi molto grandi, proprio come si è verificato nei casi precedenti, che hanno provocato danni. Nel corso del nubifragio non sono mancate le forti raffiche di vento, circa 80 chilometri orari, che hanno portato a cartelli divelti e piante spezzate. Diverse zone risultano ora irraggiungibili proprio a causa dei rami che impediscono il transito sulle strade. I vigili del fuoco sono al lavoro. Il temporale ha inoltre causato diversi blackout che hanno portato disagi. A Rivolta d'Adda la grandine ha addirittura distrutto lo schermo della rassegna 'Cinema e stelle', ossia il cinema all'aperto. " Se qualcuno avesse schermi usati da buttare ce lo faccia sapere ", ha scritto su Facebook Paola Corti, curatrice dell'evento.

40 minuti da incubo

Pare che il forte maltempo si sia abbattuto sulla provincia di Cremona già nel corso della notte. Per la precisione il temporale è cominciato intorno all'1:30, per poi continuare almeno fino alle 2:10: 40 minuti da incubo, secondo i residenti dell'Alto Cremasco che hanno vissuto quei momenti di tensione. A quanto pare sono dieci i Comuni ad essere stati travolti dal nubifragio. I danni sono stati ingenti, soprattutto alle automobili, alle case e ai terreni agricoli. Ragione, quest'ultima, che ha già portato la Coldiretti a lanciare l'allarme.

Lombardia nella stretta del maltempo

Sono ore difficilissime. Soltanto ieri i vigili del fuoco, che non si sono mai fermati, hanno effettuato 190 interventi in tutta la Regione. Almeno 50 le operazioni a Milano, poi 100 fra le province di Mantova, Monza Brianza e Bergamo, infine altre 40 nel varesotto. Pompieri e uomini della protezione civile stanno lavorando a pieno regime per rispondere a tutte le chiamate, mentre i sindaci stanno costantemente monitornado la situazione. L'allerta meteo resta anche per la giornata di oggi, dato che la situazione è ancora instabile. Secondo quanto riferito da Ansa, il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia mantiene l'allerta gialla per possibili temporali che potrebbero verificarsi dal tardo pomeriggio fino alla giornata di domani.