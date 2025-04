Mangia il prosciutto e muore soffocato: tragedia durante il pranzo di Pasqua

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia a Sora, comune della provincia di Frosinone, dove un uomo di 50 anni è deceduto presumibilmente per soffocamento dopo aver ingerito una fetta di prosciutto durante un pranzo in famiglia.

Stando a quanto riferito dalle autorità, la vittima, un uomo sulla cinquantina affetto da disabilità, si trovava a casa dei genitori nella frazione di San Vincenzo quando è avvenuto l'incidente. A quanto pare sarebbe stata l'ingestione di una fetta di prosciutto a causare il problema: dopo averla mangiata, il 50enne, ha iniziato ad avere dei problemi di respirazione. Parenti e amici presenti al pranzo di Pasqua, dopo aver contattato il 118 per richiedere l'urgente invio di un'ambulanza sul posto, hanno cercato in ogni modo di aiutarlo, senza tuttavia riuscire a disostruire le vie aeree.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, i quali hanno tentato disperatamente di rianimarlo, l'uomo è deceduto dinanzi agli occhi dei familiari. Insieme al personale medico del 118, sul posto sono giunti anche gli agenti del Commissariato di Sora, che si stanno ora occupando di condurre le indagini per ricostruire le cause della tragedia. Al momento si ipotizza che possa essersi trattato di un caso di soffocamento, provocato presumibilmente dal grasso della fetta di prosciutto.

Si tratta, ovviamente, solo delle prime impressioni degli inquirenti, che avranno bisogno del parere del medico

legale per comprendere cosa possa aver causato il decesso del 50enne: non è in dubbio, comunque, il fatto che si sia trattato di una tragica fatalità. Al momento non sono state diffuse notizie circa l'identità della vittima.