"Il mare a Milano", il temporary store che porta la vacanza in città

Ascolta ora: ""Il mare a Milano", il temporary store che porta la vacanza in città"

Da domani, 15 dicembre e fino al 12 gennaio sarà possibile vivere nel centro di Milano l’esperienza della crociera attraverso la tecnologia immersiva, giochi di luce e altri effetti speciali. Apre infatti in via Capelli 2, la strada pedonale che collega Corso Como e Piazza Gae Aulenti MSC Lighthouse, il primo temporary store in cui sarà possibile vivere l’esperienza di una vacanza targata MSC.

Un'esperienza unica

L’MSC Lighthouse è uno spazio in cui vengono ricreate le atmosfere magiche delle vacanze MSC Crociere, tra cui l’iconico faro bianco e rosso di Ocean Cay MSC Marine Reserve, l’isola delle Bahamas che la Compagnia ha riconvertito da sito industriale in disuso a paradiso incontaminato in cui la vegetazione sull’isola e la barriera corallina che la circonda hanno ripreso a crescere e la fauna locale sta tornando a ripopolarla.

Grazie a particolari giochi di luce, i presenti avranno la sensazione di essere in riva al mare e, indossando visori tridimensionali si verrà proiettati sul Ponte dei Sospiri, uno dei punti più suggestivi e romantici delle navi da cui poter ammirare l’immensità del mare, l’isola di Ocean Cay o la navigazione negli straordinari fiordi norvegesi.

Attraverso un virtual tour sarà anche possibile “salire a bordo” di una delle 22 navi MSC, passeggiando insieme agli avatar dei propri amici negli spazi pubblici tra negozi e lounge bar, ristoranti, ponti esterni con le piscine, assistere agli incredibili spettacoli del teatro di bordo delle navi o essere serviti al tavolo con piatti gourmet nei ristoranti della nave, visitare le spaziose cabine.

Il mare arriva a Milano