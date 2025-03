Le mascotte delle olimpiadi Milano Cortina 2026 a Racquet Trend Expo

Ascolta ora 00:00 00:00

Racquet Trend Expo, il grande evento internazionale dedicato agli sport di racchetta, apre i battenti venerdì 7 febbraio fino a domenica e Fiera Milano per l'occasione ospita un evento speciale: la presenza di Milo e Tina, le mascotte ufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. I due ermellini, sorella e fratello, dai manti bianco e marrone, rappresentano lo spirito di inclusione, resilienza e passione per la montagna che caratterizza i Giochi.

L'iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto "Italia dei Giochi", promosso dalla Fondazione Milano Cortina 2026 in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e con il Comitato Italiano Paralimpico che sostiene e sviluppa lo sport per le persone con disabilità. Questo programma ha l’obiettivo di diffondere i valori Olimpici e Paralimpici attraverso eventi sportivi su tutto il territorio nazionale. Fiera Milano è Official Partner di Milano Cortina 2026 e, con il suo network di eventi, contribuisce a promuovere lo sport e i suoi valori.

Racquet Trend Expo si tiene nel Live Dome, i padiglioni di Fiera Milano Rho che tra meno di un anno accoglieranno alcune delle competizioni più prestigiose, come lo Speed Skating e alcune partite di Ice Hockey. Questo legame sottolinea l’importanza della manifestazione nel panorama sportivo internazionale e offre ai visitatori un'anteprima dell’atmosfera Olimpica.

La partecipazione di Milo e Tina è un’occasione unica

per immergersi nello spirito di Milano Cortina 2026, scattare foto ricordo e celebrare insieme i valori dello sport, dell'inclusione e della sostenibilità, principi cardine dell'Italia dei Giochi e del progetto olimpico.