"Mi fa male il fianco": in codice verde, muore in ospedale

Ascolta ora 00:00 00:00

Una vicenda che dovrà essere chiarita e sulla quale è già a lavoro la Procura di Brindisi che ha aperto un'inchiesta: nella giornata di ieri, 14 aprile, un uomo di 55 anni giunto al pronto soccorso dell'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana (Brindisi) lamentando un forte dolore al fianco è morto poco tempo dopo nonostante il personale che lo ha visitato gli avesse assegnato un codice verde.

Cosa è successo

Come raccontato dai quotidiani locali, l'intera vicenda ha inizio al mattino presto quando l'uomo richiede un'ambulanza per un forte dolore a uno dei fianchi: arrivato in ospedale, è sempre stato vigile e cosciente nonostante il malessere. Dopo una prima visita generale, il personale medico ha stabilito di effettuargli alcuni esami diagnostici tra cui una tac. Non c'era alcun segnale così preoccupante da far temere il peggio che sarebbe accaduto da lì a breve.

Il malore, poi la morte

Dopo l'esame, infatti, la situazione è precipitata: il 55enne, che era in attesa di nuovi accertamenti per scoprire l'origine della problematica viene colpito da un malore, cade a terra sbattendo la testa e non ci sarà più nulla da fare, il decesso avviene durante il pomeriggio. Ogni tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario è risultato vano con i medici che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo.

La denuncia dei familiari

I familiari del 55enne hanno sporto denuncia ai carabinieri di Francavilla Fontana: da quanto appreso, il pubblico ministero della procura di Brindisi che si occupa del caso ha disposto il sequestro della cartella clinica non escludendo che possa essere effettuata un'autopsia per capire, con nuove prove, quali siano state le cause che hanno portato all'inaspettato decesso dell'uomo. Per capire l'esatta dinamica di tutta la vicenda, dall'arrivo dell'uomo in pronto soccorso fino alla sue morte, sarebbe già iniziato l'ascolto del personale sanitario e di eventuali testimoni. Come spiega il Corriere, anche l'Asl nel frattempo avrebbe dato inizio a un'indagine interna.

Sembra incredibile ma per un dolore al fianco un uomo ha perso la vita pur trovandosi nel posto giusto, ovvero in ospedale: bisognerà capire anche da cosa

è stato scatenato il malore che gli ha fatto battere la testa per terra, un altro elemento che andrà sottoposto a indagine per comprendere se, in qualche modo, quel colpo possa essere stato determinante per la sua morte.