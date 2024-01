Migranti in rivolta nel Cpr: scoppia l'incendio. Ma l'Ong accusa la polizia

La sommossa dei tunisini è scattata nel pomeriggio di ieri, anticipata da un'insofferenza covata da giorni. Nel centro migranti di Trapani, situato sulla contrada Milo, un gruppo di nordafricani ha dato vita a una rivolta che portato scompiglio nella struttura sino a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruiscono le cronache locali, gli ospiti del Cpr avrebbero dato in escandescenze per protestare contro il provvedimento di rimpatrio ormai esecutivo per ventinove loro connazionali. L'allarme sarebbe scattato attorno alle 14.30, quando i responsabili dei disordini hanno accatastato materassi e scatole di cartone, appiccando il fuoco.

Le fiamme - informa Telesud - si sono propagate rapidamente: il fumo ha così invaso il centro per migranti, mettendo in pericolo l'incolumità degli ospiti e quella degli addetti alla struttura. L'episodio, secondo quanto si apprende, sarebbe avvenuto a seguito di crescenti tensioni verificatesi già nei giorni precedenti. Per sedare la sommossa si è reso pertanto necessario l'intervento degli agenti di polizia, mentre i vigili del fuoco erano impegnati a spegnere i principi d'incendio. Non ci sono stati feriti, fortunatamente, ma il Centro per il rimpatrio è stato gravemente danneggiato.

Ora indagini avviate dall'autorità serviranno a ricostruire le dinamiche della sommossa e a individuarne i protagonisti, che rischiano l’incriminazione per i reati di incendio doloso e danneggiamento. Intanto la situazione in contrada Milo, dove fino ieri erano trattenuti 145 ospiti di nazionalità tunisina, marocchina e egiziana rimane incandescente.

Sui social, però, l'Ong Mediterranea Saving Humans ribalta completamente la narrazione e punta il dito contro le forze dell'ordine, accusandole di "violenze contro le persone migranti". Al riguardo, sull'account dell'organizzazione umanitaria si legge: "Negli ultimi tre giorni, nel CPR di Trapani, situato in frazione Milo, le persone detenute sono costrette a dormire all'adiaccio, dopo l'incendio che ha reso inagibile gran parte della struttura". Inoltre viene rimproverato alle forze dell'ordine di aver risposto alle proteste dei migranti "con lancio di lacrimogeni e cariche che hanno causato feriti". L'ulteriore accusa è quella di reprimere con la violenza "ogni forma di protesta e dissenso" all'interno dei Cpr. Nessuna parola di condanna, però, è stata espressa sulle modalità non troppo pacifiche della contestazione a Trapani.

Le autorità - scrive però Mediterranea - "negano che stia accadendo qualcosa all’interno del centro, ma sembra che tutte le persone rinchiuse nel Cpr siano state trasferite altrove". Ma i motivi dei trasferimenti sarebbero proprio dovuti alle conseguenze delle rivolte, che avrebbero ridotto di parecchio il numero dei posti disponibili a motivo della dichiarata inagibilità di alcuni locali danneggiati.