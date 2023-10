Milano, 21enne denuncia su TikTok tentativo di stupro: "Ho visto due extracomunitari puntarmi"

"Ho rischiato di essere stuprata o rapinata in centro a Milano” . Con queste parole, Margherita, 21 anni, si è sfogata su TikTok per raccontare i momenti di terrore e di panico vissuti a causa di un tentativo di aggressione avvenuto domenica sera mentre passeggiava nella zona di piazza San Babila, in pieno centro.

Nel video, già visualizzato da 3,3 milioni di utenti, la giovane appare sconvolta e racconta che stava tornando da casa di una sua amica ma, ad un certo punto, afferma di aver visto due persone, molto probabilmente stranieri, che avrebbero cominciato a prenderla di mira: “Ero al semaforo quando ho visto due ragazzi extracomunitari vestiti malissimo, si vedeva che non erano brave persone, che hanno iniziato a puntarmi e indicarmi" . Margherita, comprese le intenzioni dei due ragazzi, si è messa a chiedere aiuto e un tassista, capendo che la ragazza era in pericolo, si è fermato con l’auto per soccorrerla. Una volta in salvo, la ragazza ha preso il cellulare e ha parlato dell’episodio sgradevole di cui era stata vittima.

L’accaduto

Margherita stava tornando a casa da una serata trascorsa in compagnia di una sua amica, all’insegna dello svago e della spensieratezza. La giovane non abiterebbe distante dal luogo da cui se ne era andata, motivo per cui stava tornando a piedi approfittando della bella serata. Quando si trovava in viale Bianca Maria, dietro la centralissima piazza San Babila, era intenzionata ad attraversare la strada e ha notato due giovani uomini dall’aspetto trasandato che, dall’altra parte della strada, l’avrebbero puntata. La 21enne, inizialmente, ha detto di essersi sentita paralizzata dalla paura ma, ciononostante, ha notato un taxi che stava giungendo nella sua direzione e ha trovato la forza di reagire. Approfittando del fatto che il semaforo fosse ancora rosso, Margherita si è buttata in mezzo alla strada e ha cominciato a urlare a pieni polmoni per attirare l’attenzione del tassista. L’uomo alla guida del veicolo si sarebbe accorto della situazione di pericolo in cui si trovava la giovane, ma i due ragazzi non hanno voluto demordere: “Questi mi iniziano a inseguire e a venire a urlarmi delle cose in arabo. Questo taxi si è fermato mettendosi tra me e questi cercando di separarli e mi ha fatto salire, veramente un angelo. Senza di lui probabilmente mi avrebbero stuprata e derubata perché era quello il loro intento" .

Il soccorso e il video