Milano, 30enne abusa sessualmente di una ragazzina approfittando delle sue difficoltà psichiche

È finito in arresto con l'accusa di violenza sessuale un uomo di 30 anni che avrebbe approfittato di una ragazzina di 15 mentre questa versava in una condizione di difficoltà psichica: la giovanissima si trovava infatti in uno stato di alterazione dovuto al consumo di sostanze alcoliche, e l'uomo non avrebbe esitato a violentarla; il fatto si è verficano a Milano.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il fatto si è verificato lo scorso primo novembre. A quanto pare la giovane vittima conosceva il 30enne, e lui l'aveva invitata a passare insieme la serata. Stando alla ricostruzione, i due hanno trascorso la serata per locali e in discoteca, e in quella circostanza l'uomo avrebbe mostrato evidente interesse nei confronti della minorenne. Pare però che, parlando alla ragazza, lui avesse dichiarato di voler aspettare che questa raggiungesse la maggiore età per poter stare con lei.

La 15enne, dunque, si fidava dell'uomo, tanto da accettare di consumare degli alcolici. I due avrebbero bevuto in alcuni bar del centro di Milano, prima di seguire gli amici in altri locali. Prima di giungere all'ultima destinazione, il 30enne e la ragazza sarebbero rimasti da soli, e proprio in quell'occasione si sarebbero verificate le violenze. Approfittando dello stato di alterazione in cui si trovava la 15enne, l'imputato l'avrebbe costretta a subire e compiere atti sessuali.

La giovane è stata successivamente raggiunta da un parente, che l'aveva contattata per riportarla a casa. La denuncia è scattata in un secondo momento, quando la 15enne ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine, parlando anche con una terapeuta.

A seguito di un operoso lavoro di indagine, gli agenti di polizia hanno arrestato il presunto responsabile. Il 30enne, in attesa del processo, si trova adesso ristretto ai, a disposizione dell'autorità giudiziaria.