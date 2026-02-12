Milano, aggressione choc contro il Gabibbo: ecco cosa è successo

Per la prima volta nella storia di Striscia la notizia, il Gabibbo, lo storico pupazzo rosso che rappresenta il programma, è stato preso di mira e picchiato durante un servizio. L'episodio si è verificato a Milano, dove il pupazzone, in quel momento nel ruolo di inviato, si stava occupando di un servizio dedicato ad alcuni comportamenti incivili, come la sosta sul posto per i disabili e l'uso della metro senza aver prima pagato il biglietto. Due battaglie molto care a Striscia, che spesso denuncia questo genere di fenomeni.

Mentre stava documentando la situazione sul campo, il Gabibbo si è avvicinato a un giovane per chiedergli spiegazioni sul perché avesse deciso di viaggiare sulla metropolitana senza biglietto (ed evitando i tornelli). Il ragazzo non l'ha presa bene ed è arrivato addirittura alla violenza. Prima ha cercato di allontanarsi, poi ha malamente spintonato il pupazzo di Striscia, facendolo cadere a terra. Come se ciò non bastasse, si è addirittura impossessato del microfono.

Una scena a dir poco sconcertante e inedita. Non è la prima volta che capitano aggressioni durante i servizi di Striscia.

Gli inviati sono spesso costretti a fare i conti con le intemperanze, se non vere e proprie violenze, da parte di certi soggetti. Però è la prima volta che a farne le spese è proprio il Gabibbo, personaggio amatissimo, che non è mai stato colpito in 36 anni di "carriera".

L'intera vicenda sarà mostrata durante il servizio di questa sera.